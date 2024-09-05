WSJ: Украина до сих пор не понимает причин крушения своего истребителя F-16

ВСУ до сих пор не могут понять причины крушения американского истребителя F-16, которые им передали в качестве военной поддержки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«ВВС Украины до сих пор не определили причину крушения [истребителя F-16]. Официальные лица США говорят, что Украине еще предстоит найти доказательства того, что самолет был сбит либо дружественным, либо вражеским огнем, или что к крушению привела механическая неисправность», — передает The Wall Street Journal. Крушение украинского F-16 в первый день использования в бою подняло вопросы о спешке с обучением пилотов и их развертыванием в боевых действиях, заявляет газета.
Американский истребитель F-16, доставленный на Украину, потерпел крушение на территории страны. Украинские чиновники разошлись во мнениях о причинах происшествия. По одной из версий, самолет был уничтожен украинской ракетой.
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