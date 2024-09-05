05 сентября 2024

WSJ: Украина до сих пор не понимает причин крушения своего истребителя F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США работают с Украиной над выяснением причин крушения истребителя
США работают с Украиной над выяснением причин крушения истребителя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ до сих пор не могут понять причины крушения американского истребителя F-16, которые им передали в качестве военной поддержки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«ВВС Украины до сих пор не определили причину крушения [истребителя F-16]. Официальные лица США говорят, что Украине еще предстоит найти доказательства того, что самолет был сбит либо дружественным, либо вражеским огнем, или что к крушению привела механическая неисправность», — передает The Wall Street Journal. Крушение украинского F-16 в первый день использования в бою подняло вопросы о спешке с обучением пилотов и их развертыванием в боевых действиях, заявляет газета.

Американский истребитель F-16, доставленный на Украину, потерпел крушение на территории страны. Украинские чиновники разошлись во мнениях о причинах происшествия. По одной из версий, самолет был уничтожен украинской ракетой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ до сих пор не могут понять причины крушения американского истребителя F-16, которые им передали в качестве военной поддержки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «ВВС Украины до сих пор не определили причину крушения [истребителя F-16]. Официальные лица США говорят, что Украине еще предстоит найти доказательства того, что самолет был сбит либо дружественным, либо вражеским огнем, или что к крушению привела механическая неисправность», — передает The Wall Street Journal. Крушение украинского F-16 в первый день использования в бою подняло вопросы о спешке с обучением пилотов и их развертыванием в боевых действиях, заявляет газета. Американский истребитель F-16, доставленный на Украину, потерпел крушение на территории страны. Украинские чиновники разошлись во мнениях о причинах происшествия. По одной из версий, самолет был уничтожен украинской ракетой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...