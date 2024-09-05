В школах Еманжелинска отказались кормить детей-инвалидов

06 сентября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Детям с ОВЗ и инвалидностью положено бесплатное двухразовое питание в школе Фото: Илья Московец © URA.RU В трех школах Еманжелинска Челябинской области отказались предоставлять бесплатное двухразовое питание детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалидностью. Как рассказала URA.RU многодетная мама детей, у них потребовали различные справки, а детям на обед дали суп, как и остальным. «В трех школах Еманжелинска учебный год начался с проблем бесплатного питания. Детям с ОВЗ или инвалидностью вместо законного двухразового питания предлагают единственный супчик и все. Остальное либо за свой счет, либо бесплатное питание нужно подтвердить какими-то справками, причем, в каждой школе свой перечень справок», — сообщила URA.RU многодетная мама Мария Г. Женщина воспитывает приемных детей с различными заболеваниями, ребята учатся в школе №4 и ее филиале, а также в школе №5. Во всех школах потребовали справки о том, что семья малоимущая либо у детей имеются заболевания. По словам мамы, все документы в школе есть. Кроме того, в образовательном учреждении есть заключение комиссии ПМПК или документы об инвалидности, поэтому отказ в обеспечении питанием она считает неправомерным. Многодетную маму поддержали другие родители опекаемых детей или детей с различными заболеваниями. По словам Светланы Ш., в 141 школе Челябинска каждый год требуют с родителей копии всех справок и других документов в трех экземплярах, или ребенок не будет получать положенное питание. С аналогичными проблемами столкнулись родители учащихся начальных школ Челябинской области, которых каждый год обязывают предоставлять новый пакет стандартных документов, которые уже есть в школе, чтобы получать обещанное бесплатное питание. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минобразования. Запрос находится в работе, ответ будет опубликован сразу после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В трех школах Еманжелинска Челябинской области отказались предоставлять бесплатное двухразовое питание детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалидностью. Как рассказала URA.RU многодетная мама детей, у них потребовали различные справки, а детям на обед дали суп, как и остальным. «В трех школах Еманжелинска учебный год начался с проблем бесплатного питания. Детям с ОВЗ или инвалидностью вместо законного двухразового питания предлагают единственный супчик и все. Остальное либо за свой счет, либо бесплатное питание нужно подтвердить какими-то справками, причем, в каждой школе свой перечень справок», — сообщила URA.RU многодетная мама Мария Г. Женщина воспитывает приемных детей с различными заболеваниями, ребята учатся в школе №4 и ее филиале, а также в школе №5. Во всех школах потребовали справки о том, что семья малоимущая либо у детей имеются заболевания. По словам мамы, все документы в школе есть. Кроме того, в образовательном учреждении есть заключение комиссии ПМПК или документы об инвалидности, поэтому отказ в обеспечении питанием она считает неправомерным. Многодетную маму поддержали другие родители опекаемых детей или детей с различными заболеваниями. По словам Светланы Ш., в 141 школе Челябинска каждый год требуют с родителей копии всех справок и других документов в трех экземплярах, или ребенок не будет получать положенное питание. С аналогичными проблемами столкнулись родители учащихся начальных школ Челябинской области, которых каждый год обязывают предоставлять новый пакет стандартных документов, которые уже есть в школе, чтобы получать обещанное бесплатное питание. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минобразования. Запрос находится в работе, ответ будет опубликован сразу после получения.