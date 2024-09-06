06 сентября 2024

Российских паралимпийцев обделили подарками за участие в соревнованиях

Российские спортсмены остались без телефонов от спонсора Паралимпийских игр
© Служба новостей «URA.RU»
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Участников Паралимпиады из России обделили смартфонами с гравировкой Фото:

Российские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх 2024 года, не получили в подарок телефоны от главного спонсора соревнований, хотя представителей других стран гаджетами наградили. Эксклюзивными презентами обделили и спортсменов из Беларуси.

«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора, в то время как все остальные спортсмены получили эти модели с персональной гравировкой. На прошлых Играх в Токио российские паралимпийцы также получали подобные подарки», — рассказал источник канала «Матч ТВ».

Канал уточнил, что спортсменов это задело и возмутило. Российские атлеты обратилась в офис спонсора за разъяснениями, но там не смогли дать внятный ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал участие спортсменов из РФ на Паралимпийских играх в Париже унижением со стороны организаторов. По его словам, никакого положительного эффекта Паралимпиада для России не принесла.

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Российские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх 2024 года, не получили в подарок телефоны от главного спонсора соревнований, хотя представителей других стран гаджетами наградили. Эксклюзивными презентами обделили и спортсменов из Беларуси. «Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора, в то время как все остальные спортсмены получили эти модели с персональной гравировкой. На прошлых Играх в Токио российские паралимпийцы также получали подобные подарки», — рассказал источник канала «Матч ТВ». Канал уточнил, что спортсменов это задело и возмутило. Российские атлеты обратилась в офис спонсора за разъяснениями, но там не смогли дать внятный ответ. Как сообщало URA.RU ранее, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал участие спортсменов из РФ на Паралимпийских играх в Париже унижением со стороны организаторов. По его словам, никакого положительного эффекта Паралимпиада для России не принесла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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