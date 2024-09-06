Российских паралимпийцев обделили подарками за участие в соревнованиях

Российские спортсмены остались без телефонов от спонсора Паралимпийских игр

07 сентября 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Участников Паралимпиады из России обделили смартфонами с гравировкой Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх 2024 года, не получили в подарок телефоны от главного спонсора соревнований, хотя представителей других стран гаджетами наградили. Эксклюзивными презентами обделили и спортсменов из Беларуси. «Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора, в то время как все остальные спортсмены получили эти модели с персональной гравировкой. На прошлых Играх в Токио российские паралимпийцы также получали подобные подарки», — рассказал источник канала «Матч ТВ». Канал уточнил, что спортсменов это задело и возмутило. Российские атлеты обратилась в офис спонсора за разъяснениями, но там не смогли дать внятный ответ. Как сообщало URA.RU ранее, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал участие спортсменов из РФ на Паралимпийских играх в Париже унижением со стороны организаторов. По его словам, никакого положительного эффекта Паралимпиада для России не принесла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх 2024 года, не получили в подарок телефоны от главного спонсора соревнований, хотя представителей других стран гаджетами наградили. Эксклюзивными презентами обделили и спортсменов из Беларуси. «Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора, в то время как все остальные спортсмены получили эти модели с персональной гравировкой. На прошлых Играх в Токио российские паралимпийцы также получали подобные подарки», — рассказал источник канала «Матч ТВ». Канал уточнил, что спортсменов это задело и возмутило. Российские атлеты обратилась в офис спонсора за разъяснениями, но там не смогли дать внятный ответ. Как сообщало URA.RU ранее, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал участие спортсменов из РФ на Паралимпийских играх в Париже унижением со стороны организаторов. По его словам, никакого положительного эффекта Паралимпиада для России не принесла.