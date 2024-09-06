Олимпийский чемпион Васильев счел паралимпийцев из РФ обиженными жизнью

06 сентября 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил участие россиян в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которые проходят в настоящий момент. Он назвал участие спортсменов из РФ унижением со стороны организаторов. По его словам, Паралимпиада никакого положительного эффекта не внесла для России. Тем не менее он похвалил паралимпийских спортсменов за хорошие результаты, но назвал их «обиженными жизнью». «Знаю, что наши… Хотя нет, они не наши, но ладно — поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. <…> На Паралимпиаде наши выступили достойно и с хорошими результатами. У них много золотых медалей, да и серебряных и бронзовых достаточно. Людей надо поддержать — их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты — достойная прибавка к зарплате и вообще продление активного образа жизни», — рассказал Дмитрий Васильев в разговоре со Sport24. Под своим тезисом, что спортсмены не являются «нашими» Васильев имел в виду, что тем не позволено выступать под российским флагом и гимном. Тем не менее он выразил своего рода уважение к паралимпийским спортсменам. Но он вновь подчеркнул, что спортсменам в принципе не следовало ехать на Олимпиаду в Париже. В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. Паралимпийские игры с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, проходят с 28 августа по 8 сентября. Российских спортсменов допустили к соревнованиям, но не разрушили им выступать под российским флагом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже, которые проходят в настоящий момент. Он назвал участие спортсменов из РФ унижением со стороны организаторов. По его словам, Паралимпиада никакого положительного эффекта не внесла для России. Тем не менее он похвалил паралимпийских спортсменов за хорошие результаты, но назвал их «обиженными жизнью». «Знаю, что наши… Хотя нет, они не наши, но ладно — поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. <…> На Паралимпиаде наши выступили достойно и с хорошими результатами. У них много золотых медалей, да и серебряных и бронзовых достаточно. Людей надо поддержать — их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты — достойная прибавка к зарплате и вообще продление активного образа жизни», — рассказал Дмитрий Васильев в разговоре со Sport24. Под своим тезисом, что спортсмены не являются «нашими» Васильев имел в виду, что тем не позволено выступать под российским флагом и гимном. Тем не менее он выразил своего рода уважение к паралимпийским спортсменам. Но он вновь подчеркнул, что спортсменам в принципе не следовало ехать на Олимпиаду в Париже. В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. Паралимпийские игры с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, проходят с 28 августа по 8 сентября. Российских спортсменов допустили к соревнованиям, но не разрушили им выступать под российским флагом.