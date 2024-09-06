Губернатор Гусев: в Воронежской области эвакуируют жителей после атаки ВСУ

Жителей одного из сел Воронежской области начали эвакуировать после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор области Александр Гусев.
«Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района», — написал Гусев у себя в telegram-канале.
Согласно сообщению губернатора, в Острогожском районе силами ПВО был обнаружен украинский беспилотник. Его удалось подавить, однако после падения БПЛА начался пожар, охвативший «взрывоопасные предметы». Гусев предупредил о начале детонации. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.
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