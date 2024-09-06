06 сентября 2024

Губернатор Гусев: в Воронежской области эвакуируют жителей после атаки ВСУ

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Беспилотник ВСУ удалось подавить, но после падения возник пожар
Беспилотник ВСУ удалось подавить, но после падения возник пожар Фото:

Жителей одного из сел Воронежской области начали эвакуировать после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор области Александр Гусев.

«Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района», — написал Гусев у себя в telegram-канале. 

Согласно сообщению губернатора, в Острогожском районе силами ПВО был обнаружен украинский беспилотник. Его удалось подавить, однако после падения БПЛА начался пожар, охвативший «взрывоопасные предметы». Гусев предупредил о начале детонации. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.

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Жителей одного из сел Воронежской области начали эвакуировать после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор области Александр Гусев. «Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района», — написал Гусев у себя в telegram-канале.  Согласно сообщению губернатора, в Острогожском районе силами ПВО был обнаружен украинский беспилотник. Его удалось подавить, однако после падения БПЛА начался пожар, охвативший «взрывоопасные предметы». Гусев предупредил о начале детонации. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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