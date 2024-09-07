Mash: цены на новый iPhone 16 подскочат минимум до 400 тысяч

07 сентября 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

iPhone 16 Pro Max на два терабайта будет стоить порядка 399 900 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России новый iPhone 16 в комплектации Pro Max от американской компании Apple будет стоить минимум 400 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Цена iPhone 16 в России в первые дни старта продаж — минимум 400 тысяч рублей за Pro Max в топовой комплектации. Перекупщики уже принимают заказы и готовятся выкатить такой прайс», — передает telegram-канал. Презентация Apple пройдет 9 сентября, на ней же представят новый iPhone 16. В продажу телефон поступит 20 сентября, а в России, по предварительным данным, 22 сентября. Уже сейчас некоторые продавцы готовы предложить iPhone 16 по предварительному заказу. Для этого необходимо внести 100-процентную предоплату. Цены на iPhone 16: iPhone 16 128 Гб — 149 900 рублей;

iPhone 16 Pro 256 Гб (цвет на выбор) — 199 900 рублей;

iPhone 16 Pro Max 256 Гб (цвет на выбор) — 229 990 рублей;

iPhone 16 Pro Max на два Тб — 399 900 рублей. Некоторые продавцы предлагают более низкие цены, например, iPhone 16 Pro 256 Гб за 145 000 рублей. Однако стоит учитывать, что цены могут измениться после официальной презентации из-за различных факторов, таких как курс валют, логистика и спрос. Смартфоны поставляются из Дубая, Японии, Китая, Индии и США. Ранее компания Apple анонсировала, что с сентября 2024 года прекратит продажи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Ожидается, что на витринах больше нельзя будет увидеть и iPhone 14 Plus, старые версии наушников и умных часов, включая Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России новый iPhone 16 в комплектации Pro Max от американской компании Apple будет стоить минимум 400 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Цена iPhone 16 в России в первые дни старта продаж — минимум 400 тысяч рублей за Pro Max в топовой комплектации. Перекупщики уже принимают заказы и готовятся выкатить такой прайс», — передает telegram-канал. Презентация Apple пройдет 9 сентября, на ней же представят новый iPhone 16. В продажу телефон поступит 20 сентября, а в России, по предварительным данным, 22 сентября. Уже сейчас некоторые продавцы готовы предложить iPhone 16 по предварительному заказу. Для этого необходимо внести 100-процентную предоплату. Цены на iPhone 16: iPhone 16 128 Гб — 149 900 рублей; iPhone 16 Pro 256 Гб (цвет на выбор) — 199 900 рублей; iPhone 16 Pro Max 256 Гб (цвет на выбор) — 229 990 рублей; iPhone 16 Pro Max на два Тб — 399 900 рублей. Некоторые продавцы предлагают более низкие цены, например, iPhone 16 Pro 256 Гб за 145 000 рублей. Однако стоит учитывать, что цены могут измениться после официальной презентации из-за различных факторов, таких как курс валют, логистика и спрос. Смартфоны поставляются из Дубая, Японии, Китая, Индии и США. Ранее компания Apple анонсировала, что с сентября 2024 года прекратит продажи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Ожидается, что на витринах больше нельзя будет увидеть и iPhone 14 Plus, старые версии наушников и умных часов, включая Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2.