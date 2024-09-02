02 сентября 2024

Apple прекратит продажи IPhone 15 Pro

© Служба новостей «URA.RU»
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С продажи снимут страны версии IPhone после анонса смартфона новой версии Фото:

Американская компания Apple после официального анонса нового IPhone официально снимет с продажи не менее десяти старых моделей. В их числе IPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпущенные в сентябре прошлого года. Об этом сообщает издание MacRumors.

«Каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов — вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно», — передают журналисты. Их слова передает «Лента.ру».

Кроме того, ожидается, что из продажи уберут и iPhone 14 Plus. Также, по словам авторов издания, планируют убрать с витрин магазинов старые версии умных часов от Apple, включая Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, а также старые наушники.

Компания Apple объявила, что ее традиционная большая осенняя презентация пройдет 9 сентября 2024 года в 20:00 мск. На мероприятии должны представить новую линейку IPhone, Apple Watch и AirPods. Отмечается, что новые версии телефонов будут с измененным дизайном блока с камерами. В ряде российских регионов уже открыты предзаказы на новые версии смартфонов от Apple.

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Американская компания Apple после официального анонса нового IPhone официально снимет с продажи не менее десяти старых моделей. В их числе IPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпущенные в сентябре прошлого года. Об этом сообщает издание MacRumors. «Каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов — вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно», — передают журналисты. Их слова передает «Лента.ру». Кроме того, ожидается, что из продажи уберут и iPhone 14 Plus. Также, по словам авторов издания, планируют убрать с витрин магазинов старые версии умных часов от Apple, включая Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, а также старые наушники. Компания Apple объявила, что ее традиционная большая осенняя презентация пройдет 9 сентября 2024 года в 20:00 мск. На мероприятии должны представить новую линейку IPhone, Apple Watch и AirPods. Отмечается, что новые версии телефонов будут с измененным дизайном блока с камерами. В ряде российских регионов уже открыты предзаказы на новые версии смартфонов от Apple.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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