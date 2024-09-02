Apple прекратит продажи IPhone 15 Pro

03 сентября 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

С продажи снимут страны версии IPhone после анонса смартфона новой версии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американская компания Apple после официального анонса нового IPhone официально снимет с продажи не менее десяти старых моделей. В их числе IPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпущенные в сентябре прошлого года. Об этом сообщает издание MacRumors. «Каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов — вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно», — передают журналисты. Их слова передает « Лента.ру». Кроме того, ожидается, что из продажи уберут и iPhone 14 Plus. Также, по словам авторов издания, планируют убрать с витрин магазинов старые версии умных часов от Apple, включая Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, а также старые наушники. Компания Apple объявила, что ее традиционная большая осенняя презентация пройдет 9 сентября 2024 года в 20:00 мск. На мероприятии должны представить новую линейку IPhone, Apple Watch и AirPods. Отмечается, что новые версии телефонов будут с измененным дизайном блока с камерами. В ряде российских регионов уже открыты предзаказы на новые версии смартфонов от Apple. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Apple после официального анонса нового IPhone официально снимет с продажи не менее десяти старых моделей. В их числе IPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпущенные в сентябре прошлого года. Об этом сообщает издание MacRumors. «Каждую осень американская компания прекращает продажи ряда гаджетов — вместо них на рынок выходят новые устройства. В первую очередь фирма должна убрать из магазинов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, место которых займут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно», — передают журналисты. Их слова передает «Лента.ру». Кроме того, ожидается, что из продажи уберут и iPhone 14 Plus. Также, по словам авторов издания, планируют убрать с витрин магазинов старые версии умных часов от Apple, включая Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, а также старые наушники. Компания Apple объявила, что ее традиционная большая осенняя презентация пройдет 9 сентября 2024 года в 20:00 мск. На мероприятии должны представить новую линейку IPhone, Apple Watch и AirPods. Отмечается, что новые версии телефонов будут с измененным дизайном блока с камерами. В ряде российских регионов уже открыты предзаказы на новые версии смартфонов от Apple.