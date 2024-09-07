Кухарук избран губернатором ХМАО

Руслан Кухарук избран губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. За него проголосовало большинство депутатов окружной думы, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Счетная комиссия подвела итоги голосования по избранию губернатора ХМАО. Кандидатуру Кухарука поддержали 33 депутата. За лидера КПРФ Алексея Савинцева проголосовали 3 парламентария, за главу югорских справедливороссов Михаила Сердюка — 0», — сообщает журналист агентства.
Новый губернатор поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Церемония инаугурации начнется в 14.00 в КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!