07 сентября 2024

Кухарук избран губернатором ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты думы ХМАО проголосовали за Руслана Кухарука
Депутаты думы ХМАО проголосовали за Руслана Кухарука Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора ХМАО-2024

Руслан Кухарук избран губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. За него проголосовало большинство депутатов окружной думы, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Счетная комиссия подвела итоги голосования по избранию губернатора ХМАО. Кандидатуру Кухарука поддержали 33 депутата. За лидера КПРФ Алексея Савинцева проголосовали 3 парламентария, за главу югорских справедливороссов Михаила Сердюка — 0», — сообщает журналист агентства.

Новый губернатор поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Церемония инаугурации начнется в 14.00 в КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руслан Кухарук избран губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. За него проголосовало большинство депутатов окружной думы, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Счетная комиссия подвела итоги голосования по избранию губернатора ХМАО. Кандидатуру Кухарука поддержали 33 депутата. За лидера КПРФ Алексея Савинцева проголосовали 3 парламентария, за главу югорских справедливороссов Михаила Сердюка — 0», — сообщает журналист агентства. Новый губернатор поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Церемония инаугурации начнется в 14.00 в КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...