Президент Латвии: в восточной части страны разбился российский беспилотник

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Российский беспилотник, по словам президента Латвии, развился в восточной части страны Фото:
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Российский БПЛА разбился в восточной части Латвии. Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс.

«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник», — написал Ринкевичс на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что сейчас по факту произошедшего ведется расследование.

По его словам, увеличивается число подобных случаев на восточном фланге НАТО. Эти инциденты страны должны решать вместе, заключил глава Латвии.

Ранее дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. В результате этого повреждения получили два частных дома в Новопетровке и Муром, «Газель» в Дроновке и остекление в здании производственного предприятия в поселке Маслова Пристань, пишет RT.

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Российский БПЛА разбился в восточной части Латвии. Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс. «Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник», — написал Ринкевичс на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что сейчас по факту произошедшего ведется расследование. По его словам, увеличивается число подобных случаев на восточном фланге НАТО. Эти инциденты страны должны решать вместе, заключил глава Латвии. Ранее дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. В результате этого повреждения получили два частных дома в Новопетровке и Муром, «Газель» в Дроновке и остекление в здании производственного предприятия в поселке Маслова Пристань, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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