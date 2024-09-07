Аналитики раскрыли модели iPhone, которые чаще всего перепродают в ХМАО

Жители ХМАО активно перепродают свои старые смартфоны. Наиболее часто на популярном портале появляются объявления о продаже iPhone 11. Аналитики Авито сообщили корреспонденту URA.RU, что на долю этой модели приходится 14% от всех смартфонов Apple на портале.
«Чаще всего жители ХМАО перепродают свои старые iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. На iPhone 11 пришлась наибольшая доля продаж в 14% от всех смартфонов Apple на Авито», — говорится в сообщении. За последний год их покупали чаще на 19%. Средняя цена в ресейле составила 18 300 рублей.
На втором месте с долей в 5% — модель iPhone XR. Их продажи за год увеличились на 50% и в среднем они стоили 12 500 рублей. Следом идет iPhone 12 (доля в 5%) с ростом продаж на 50%. Средняя цена на эту модель в ресейле составила 25 300 рублей. Четвертое и пятое место за моделями iPhone 13 и iPhone 14 Pro.
Также в преддверии выхода новой модели от Apple югорчане стали распродавать прошлогоднюю новинку iPhone 15. За последний месяц количество продаж базовой модели в ресейле выросло на 22%, а средняя стоимость составила 60,2 тысячи рублей.
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