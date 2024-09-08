Артиллерия уничтожила скрывавшихся в курских лесах военных ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock
Артиллерия нанесла точный удар по группе военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшееся в лесополосе. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что цели были обнаружены средствами воздушной разведки группировки войск «Север». Уничтожение было произведено с помощью точечного удара артиллерии.

ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области, уничтожая противника и его технику. Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения «Север» отразили пять атак ВСУ и ликвидировали до 40 военных, а также уничтожили значительное количество техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артиллеристы ВС РФ уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшееся в лесополосе. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что цели были обнаружены средствами воздушной разведки группировки войск «Север». Уничтожение было произведено с помощью точечного удара артиллерии. ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области, уничтожая противника и его технику. Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения «Север» отразили пять атак ВСУ и ликвидировали до 40 военных, а также уничтожили значительное количество техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...