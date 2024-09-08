Артиллерия уничтожила скрывавшихся в курских лесах военных ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшееся в лесополосе. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что цели были обнаружены средствами воздушной разведки группировки войск «Север». Уничтожение было произведено с помощью точечного удара артиллерии.
ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области, уничтожая противника и его технику. Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения «Север» отразили пять атак ВСУ и ликвидировали до 40 военных, а также уничтожили значительное количество техники.
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