Артиллерия уничтожила скрывавшихся в курских лесах военных ВСУ

08 сентября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Артиллерия нанесла точный удар по группе военных ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Артиллеристы ВС РФ уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшееся в лесополосе. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что цели были обнаружены средствами воздушной разведки группировки войск «Север». Уничтожение было произведено с помощью точечного удара артиллерии. ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области, уничтожая противника и его технику. Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения «Север» отразили пять атак ВСУ и ликвидировали до 40 военных, а также уничтожили значительное количество техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артиллеристы ВС РФ уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшееся в лесополосе. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что цели были обнаружены средствами воздушной разведки группировки войск «Север». Уничтожение было произведено с помощью точечного удара артиллерии. ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области, уничтожая противника и его технику. Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения «Север» отразили пять атак ВСУ и ликвидировали до 40 военных, а также уничтожили значительное количество техники.