Украинские подразделения, состоящие из наемников, отличаются особой жестокостью. Об этом заявили в силовых структурах. Речь идет о курском направлении, где замечено присутствие граждан США, Польши и Франции.
«Наиболее жестокие украинские подразделения, действующие на курском направлении, состоят из наемников. В целом на данном направлении отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции», — передает ТАСС данные силовиков. Они уточнили, что теперь точно знают, что в курском направлении есть иностранные наемники.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что при атаках на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наемников. По его мнению, украинская сторона задействовала в боях значительную часть наемников.
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