08 сентября 2024

ТАСС: силовики заявили об особой жестокости наемников в Курской области

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Силовиками замечено присутствие граждан США, Польши и Франции на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские подразделения, состоящие из наемников, отличаются особой жестокостью. Об этом заявили в силовых структурах. Речь идет о курском направлении, где замечено присутствие граждан США, Польши и Франции.

«Наиболее жестокие украинские подразделения, действующие на курском направлении, состоят из наемников. В целом на данном направлении отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции», — передает ТАСС данные силовиков. Они уточнили, что теперь точно знают, что в курском направлении есть иностранные наемники.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что при атаках на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наемников. По его мнению, украинская сторона задействовала в боях значительную часть наемников.

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Украинские подразделения, состоящие из наемников, отличаются особой жестокостью. Об этом заявили в силовых структурах. Речь идет о курском направлении, где замечено присутствие граждан США, Польши и Франции. «Наиболее жестокие украинские подразделения, действующие на курском направлении, состоят из наемников. В целом на данном направлении отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции», — передает ТАСС данные силовиков. Они уточнили, что теперь точно знают, что в курском направлении есть иностранные наемники. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что при атаках на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наемников. По его мнению, украинская сторона задействовала в боях значительную часть наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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