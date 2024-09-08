ТАСС: силовики заявили об особой жестокости наемников в Курской области

09 сентября 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Силовиками замечено присутствие граждан США, Польши и Франции на курском направлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские подразделения, состоящие из наемников, отличаются особой жестокостью. Об этом заявили в силовых структурах. Речь идет о курском направлении, где замечено присутствие граждан США, Польши и Франции. «Наиболее жестокие украинские подразделения, действующие на курском направлении, состоят из наемников. В целом на данном направлении отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции», — передает ТАСС данные силовиков. Они уточнили, что теперь точно знают, что в курском направлении есть иностранные наемники. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что при атаках на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наемников. По его мнению, украинская сторона задействовала в боях значительную часть наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские подразделения, состоящие из наемников, отличаются особой жестокостью. Об этом заявили в силовых структурах. Речь идет о курском направлении, где замечено присутствие граждан США, Польши и Франции. «Наиболее жестокие украинские подразделения, действующие на курском направлении, состоят из наемников. В целом на данном направлении отмечается присутствие наемников из США, Польши и Франции», — передает ТАСС данные силовиков. Они уточнили, что теперь точно знают, что в курском направлении есть иностранные наемники. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что при атаках на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наемников. По его мнению, украинская сторона задействовала в боях значительную часть наемников.