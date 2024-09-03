03 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ потеряли при атаке на Курскую область большую часть наемников

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ВСУ задействовало большое количество иностранцев на курском направлении, заявил Апти Алаудинов
ВСУ задействовало большое количество иностранцев на курском направлении, заявил Апти Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

При атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли большое количество наемников. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«ВСУ задействовали очень большое количество и иностранцев, и лучших сил, которые у них есть, которые были самыми оснащенными, самыми подготовленными. Я так думаю, что очень серьезный процент этих иностранцев и самых подготовленных их сил и средств они уже потеряли», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.

Ранее Алаудинов заявил, что потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также он сообщал, что российские военные поразили батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло на курском направлении. 

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При атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли большое количество наемников. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «ВСУ задействовали очень большое количество и иностранцев, и лучших сил, которые у них есть, которые были самыми оснащенными, самыми подготовленными. Я так думаю, что очень серьезный процент этих иностранцев и самых подготовленных их сил и средств они уже потеряли», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. Ранее Алаудинов заявил, что потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также он сообщал, что российские военные поразили батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло на курском направлении. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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