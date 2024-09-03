Алаудинов: ВСУ потеряли при атаке на Курскую область большую часть наемников

При атаке на Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли большое количество наемников. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«ВСУ задействовали очень большое количество и иностранцев, и лучших сил, которые у них есть, которые были самыми оснащенными, самыми подготовленными. Я так думаю, что очень серьезный процент этих иностранцев и самых подготовленных их сил и средств они уже потеряли», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.
Ранее Алаудинов заявил, что потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также он сообщал, что российские военные поразили батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло на курском направлении.
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