08 сентября 2024

В Челябинской области назвали территории с самой высокой явкой на выборы

Самая высокая явка на выборы была в Сатке, Южноуральске и Увельском районе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый день, выборы. Челябинск
Активнее всего голосовали в Сатке, Южноуральске и Увельском районе Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Самую высокую явку на прошедших в Челябинской области выборах губернатора показали Сатка, Южноуральск и Увельский район. Информация об этом появилась на сайте избиркома области.

«В Сатке явка составила 88,5%, в Южноуральске — 86,17%, в Увельском районе — 82,62%. Также в лидерах по явке оказались Нагайбакский (80,67%) и Кунашакский (79,65%) районы», — приводит статистику избирком региона.

Конечная явка по области пока не известна. Но по состоянию на 18:00 8 сентября она составляла 41,87%.

Новость по теме
Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

Выборы длились два дня: 7—8 сентября. По итогам уверенную победу в них одержал действующий губернатор Алексей Текслер. За него проголосовало 81,28% избирателей. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самую высокую явку на прошедших в Челябинской области выборах губернатора показали Сатка, Южноуральск и Увельский район. Информация об этом появилась на сайте избиркома области. «В Сатке явка составила 88,5%, в Южноуральске — 86,17%, в Увельском районе — 82,62%. Также в лидерах по явке оказались Нагайбакский (80,67%) и Кунашакский (79,65%) районы», — приводит статистику избирком региона. Конечная явка по области пока не известна. Но по состоянию на 18:00 8 сентября она составляла 41,87%. Выборы длились два дня: 7—8 сентября. По итогам уверенную победу в них одержал действующий губернатор Алексей Текслер. За него проголосовало 81,28% избирателей. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...