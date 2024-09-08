В Челябинской области назвали территории с самой высокой явкой на выборы

Самая высокая явка на выборы была в Сатке, Южноуральске и Увельском районе

09 сентября 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Активнее всего голосовали в Сатке, Южноуральске и Увельском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Самую высокую явку на прошедших в Челябинской области выборах губернатора показали Сатка, Южноуральск и Увельский район. Информация об этом появилась на сайте избиркома области. «В Сатке явка составила 88,5%, в Южноуральске — 86,17%, в Увельском районе — 82,62%. Также в лидерах по явке оказались Нагайбакский (80,67%) и Кунашакский (79,65%) районы», — приводит статистику избирком региона. Конечная явка по области пока не известна. Но по состоянию на 18:00 8 сентября она составляла 41,87%. Новость по теме Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области Выборы длились два дня: 7—8 сентября. По итогам уверенную победу в них одержал действующий губернатор Алексей Текслер. За него проголосовало 81,28% избирателей. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самую высокую явку на прошедших в Челябинской области выборах губернатора показали Сатка, Южноуральск и Увельский район. Информация об этом появилась на сайте избиркома области. «В Сатке явка составила 88,5%, в Южноуральске — 86,17%, в Увельском районе — 82,62%. Также в лидерах по явке оказались Нагайбакский (80,67%) и Кунашакский (79,65%) районы», — приводит статистику избирком региона. Конечная явка по области пока не известна. Но по состоянию на 18:00 8 сентября она составляла 41,87%. Выборы длились два дня: 7—8 сентября. По итогам уверенную победу в них одержал действующий губернатор Алексей Текслер. За него проголосовало 81,28% избирателей. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.