В Челябинской области назвали территории с самой высокой явкой на выборы

Самую высокую явку на прошедших в Челябинской области выборах губернатора показали Сатка, Южноуральск и Увельский район. Информация об этом появилась на сайте избиркома области.
«В Сатке явка составила 88,5%, в Южноуральске — 86,17%, в Увельском районе — 82,62%. Также в лидерах по явке оказались Нагайбакский (80,67%) и Кунашакский (79,65%) районы», — приводит статистику избирком региона.
Конечная явка по области пока не известна. Но по состоянию на 18:00 8 сентября она составляла 41,87%.
Выборы длились два дня: 7—8 сентября. По итогам уверенную победу в них одержал действующий губернатор Алексей Текслер. За него проголосовало 81,28% избирателей. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.
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