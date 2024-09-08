08 сентября 2024

Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
Алексей Текслер уверенно сохранил пост губернатора Челябинской области Фото:

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер одерживает победу на выборах после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

«Итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области. Обработано 100% протоколов. Текслер А.Л. — 81,28%», — сообщила 9 сентября в 07:00 пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале.

На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.

Две знаковые избирательные кампании в Челябинской области завершены. Чего ждать в ближайшие годы челябинцам от победителя прошедших выборов, который получил более 81% голосов и идущего на второй срок Алексея Текслера — разбиралось URA.RU.

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Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер одерживает победу на выборах после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области. Обработано 100% протоколов. Текслер А.Л. — 81,28%», — сообщила 9 сентября в 07:00 пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. Две знаковые избирательные кампании в Челябинской области завершены. Чего ждать в ближайшие годы челябинцам от победителя прошедших выборов, который получил более 81% голосов и идущего на второй срок Алексея Текслера — разбиралось URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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