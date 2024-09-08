Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

09 сентября 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уверенно сохранил пост губернатора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер одерживает победу на выборах после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области. Обработано 100% протоколов. Текслер А.Л. — 81,28%», — сообщила 9 сентября в 07:00 пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. Две знаковые избирательные кампании в Челябинской области завершены. Чего ждать в ближайшие годы челябинцам от победителя прошедших выборов, который получил более 81% голосов и идущего на второй срок Алексея Текслера — разбиралось URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер одерживает победу на выборах после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области. Обработано 100% протоколов. Текслер А.Л. — 81,28%», — сообщила 9 сентября в 07:00 пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. Две знаковые избирательные кампании в Челябинской области завершены. Чего ждать в ближайшие годы челябинцам от победителя прошедших выборов, который получил более 81% голосов и идущего на второй срок Алексея Текслера — разбиралось URA.RU.