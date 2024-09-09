Bild: Украина разрабатывает стратегию против главного российского преимущества

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Киев разрабатывает новые "дроны-убийцы" для борьбы с Россией
Киев разрабатывает новые "дроны-убийцы" для борьбы с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина разрабатывает новую стратегию противодействия дронам России, Киев разрабатывает новые дроны и пытается усовершенствовать старые технологии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Альтернатива, над которой сейчас усиленно работает Киев: „дроны-антидроны“», — говорится в тексте издания. Они созданы для противостояния летательного арсенала России, главного преимущества российской армии.

Разработка этого оружия состоит из трех этапов. Первый этап — перехват квадрокоптеров, разведывательных дронов и дронов-камикадзе с помощью небольших БПЛА. Второй — создание дронов, которые способны отслеживать вражеские беспилотники на высоте до 4 км и на расстоянии до 60 км. Третьим этапом является разработка «дронов-убийц», которые смогут достигать скорости 200 км/ч и пролетать расстояние до 500 км.

Ранее издание Foreign Policy сообщало о беспомощной ситуации на Украине. Американский аналитик Рафаэль Коэн заявил, что украинские власти не знают как одержать победу над Россией.

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Украина разрабатывает новую стратегию противодействия дронам России, Киев разрабатывает новые дроны и пытается усовершенствовать старые технологии. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Альтернатива, над которой сейчас усиленно работает Киев: „дроны-антидроны“», — говорится в тексте издания. Они созданы для противостояния летательного арсенала России, главного преимущества российской армии. Разработка этого оружия состоит из трех этапов. Первый этап — перехват квадрокоптеров, разведывательных дронов и дронов-камикадзе с помощью небольших БПЛА. Второй — создание дронов, которые способны отслеживать вражеские беспилотники на высоте до 4 км и на расстоянии до 60 км. Третьим этапом является разработка «дронов-убийц», которые смогут достигать скорости 200 км/ч и пролетать расстояние до 500 км. Ранее издание Foreign Policy сообщало о беспомощной ситуации на Украине. Американский аналитик Рафаэль Коэн заявил, что украинские власти не знают как одержать победу над Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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