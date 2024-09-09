Bild: Украина разрабатывает стратегию против главного российского преимущества

Украина разрабатывает новую стратегию противодействия дронам России, Киев разрабатывает новые дроны и пытается усовершенствовать старые технологии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Альтернатива, над которой сейчас усиленно работает Киев: „дроны-антидроны“», — говорится в тексте издания. Они созданы для противостояния летательного арсенала России, главного преимущества российской армии.
Разработка этого оружия состоит из трех этапов. Первый этап — перехват квадрокоптеров, разведывательных дронов и дронов-камикадзе с помощью небольших БПЛА. Второй — создание дронов, которые способны отслеживать вражеские беспилотники на высоте до 4 км и на расстоянии до 60 км. Третьим этапом является разработка «дронов-убийц», которые смогут достигать скорости 200 км/ч и пролетать расстояние до 500 км.
Ранее издание Foreign Policy сообщало о беспомощной ситуации на Украине. Американский аналитик Рафаэль Коэн заявил, что украинские власти не знают как одержать победу над Россией.
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