Foreign Policy: на Украине не знают, как победить Россию

05 сентября 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

В Киеве нет представления, как победить Россию в СВО, заявил аналитик Рафаэль Коэн Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине не знают, как одержать победу в конфликте с Россией. Об этом сообщил американский аналитик Рафаэль Коэн. «Лишь немногие [представители правительства Украины] смогли внятно сформулировать, каким образом Украина смогла бы победить», — отмечает Коэн в статье для издания Foreign Policy. Аналитик основывается на интервью с десятками украинских представителей различных званий как внутри правительства, так и вне его. Рафаэль Коэн, занимающий пост директора программы «Стратегия и доктрина» в RAND Corporation, указывает на отсутствие ясности в стратегии украинского правительства относительно окончания конфликта с Россией. При этом он признает общее осознание необходимости достижения победы среди украинских официальных лиц. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Украины из пяти пунктов. Подробности плана он не уточнил, но уверен в возможности его реализации при помощи союзников с Запада. При этом, по словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, Россия уже победила в СВО. Он добавил, что сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине не знают, как одержать победу в конфликте с Россией. Об этом сообщил американский аналитик Рафаэль Коэн. «Лишь немногие [представители правительства Украины] смогли внятно сформулировать, каким образом Украина смогла бы победить», — отмечает Коэн в статье для издания Foreign Policy. Аналитик основывается на интервью с десятками украинских представителей различных званий как внутри правительства, так и вне его. Рафаэль Коэн, занимающий пост директора программы «Стратегия и доктрина» в RAND Corporation, указывает на отсутствие ясности в стратегии украинского правительства относительно окончания конфликта с Россией. При этом он признает общее осознание необходимости достижения победы среди украинских официальных лиц. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Украины из пяти пунктов. Подробности плана он не уточнил, но уверен в возможности его реализации при помощи союзников с Запада. При этом, по словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, Россия уже победила в СВО. Он добавил, что сейчас основной задачей россиян является объединение в одну большую семью, готовую к новым вызовам.