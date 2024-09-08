08 сентября 2024

Губернатор Кухарук назначил экс-главу ХМАО Комарову сенатором Совета Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук наделил свою предшественницу Наталью Комарову полномочиями сенатора Совфеда РФ
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук наделил свою предшественницу Наталью Комарову полномочиями сенатора Совфеда РФ Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выдвинул свою предшественницу в Совет Федерации. Экс-глава региона Наталья Комарова сменит на посту сенатора Эдуарда Исакова. Постановление опубликовано на сайте окружных властей.

«Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комарову Наталью Владимировну. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — указано в документе.

Кухарук выполнил обещание, которое дал Комаровой в день своего представления на посту врио главы Югры политэлитам 2 июня. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора новый губернатор подписал в день своей инаугурации — 8 сентября.

Подписанию документа предшествовала встреча политиков, на которой Кухарук повторил свое предложение, сообщает пресс-центр правительства округа. «На данный момент — это наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами. Продолжая работу вместе, рассчитываю на то, что мои предложения будут учтены при реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан», — заявила ему Комарова. Новый глава региона подчеркнул, что работу в команде во благо жителей Югры они продолжат уже в рамках нового статуса предшественницы.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук в статусе врио губернатора предложил кандидатуру Комаровой в Совфед. После избрания у него были сутки, чтобы определиться с претендентом на пост нового сенатора.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выдвинул свою предшественницу в Совет Федерации. Экс-глава региона Наталья Комарова сменит на посту сенатора Эдуарда Исакова. Постановление опубликовано на сайте окружных властей. «Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комарову Наталью Владимировну. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — указано в документе. Кухарук выполнил обещание, которое дал Комаровой в день своего представления на посту врио главы Югры политэлитам 2 июня. Постановление о наделении ее полномочиями сенатора новый губернатор подписал в день своей инаугурации — 8 сентября. Подписанию документа предшествовала встреча политиков, на которой Кухарук повторил свое предложение, сообщает пресс-центр правительства округа. «На данный момент — это наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами. Продолжая работу вместе, рассчитываю на то, что мои предложения будут учтены при реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан», — заявила ему Комарова. Новый глава региона подчеркнул, что работу в команде во благо жителей Югры они продолжат уже в рамках нового статуса предшественницы. Ранее URA.RU писало, что Кухарук в статусе врио губернатора предложил кандидатуру Комаровой в Совфед. После избрания у него были сутки, чтобы определиться с претендентом на пост нового сенатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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