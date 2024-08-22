Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук выдвинул бывшую главу региона Наталью Комарову в Совет Федерации. Ее соперниками стали вице-спикер окружной думы Наталья Западнова и пока еще действующий сенатор СФ Эдуард Исаков, сообщает источник в политическом истеблишменте ХМАО.
«Кухарук направил в окружную думу шорт-лист кандидатов на пост сенатора Совфеда от исполнительной власти ХМАО. Это экс-губернатор Комарова, указанная третьим пунктом в списке в статусе „неработающий пенсионер“, вице-спикер думы Западнова и сенатор Исаков, который уже заявлял о намерении уступить свой пост бывшей главе региона», — сообщает инсайдер.
Врио губернатора Югры заявлял политэлитам о своем намерении предложить кандидатуру предшественницы в Совфед 2 июня, в день своего представления югорскому истеблишменту. Согласно законодательству, в течение суток после выборов губернатора новый глава региона должен окончательно определиться с кандидатурой сенатора. Это произойдет 8 или 9 сентября.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что с тройкой претендентов на пост сенатора определился лидер КПРФ Алексей Савинцев. Также известны кандидаты от СРЗП, которых внес в окружную думу лидер югорских эсеров Михаил Сердюк.
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