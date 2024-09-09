«Волосы дыбом встают»: Алаудинов пришел в ужас, посмотрев в телефон бойца ВСУ

Алаудинов: от содержимого гаджетов боевиков ВСУ волосы встают дыбом

09 сентября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что телефонах украинских боевиков хранятся кадры избиения людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов удивился содержимому телефонов украинский военных, назвав его «грязью». Он сказал, что у него «волосы дыбом встают» от содержимого гаджетов ВСУ. «Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. <…> Да-да, у них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что гаджеты противников — «очень специфичная тема». Уточняется, что среди увиденного есть кадры избиения людей с целью заставить их воевать. Алаудинов сообщил, что некоторые из найденных телефонов принадлежат как погибшим украинским военнослужащим, так и солдатам, которые попали в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов удивился содержимому телефонов украинский военных, назвав его «грязью». Он сказал, что у него «волосы дыбом встают» от содержимого гаджетов ВСУ. «Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. <…> Да-да, у них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что гаджеты противников — «очень специфичная тема». Уточняется, что среди увиденного есть кадры избиения людей с целью заставить их воевать. Алаудинов сообщил, что некоторые из найденных телефонов принадлежат как погибшим украинским военнослужащим, так и солдатам, которые попали в плен.