Якушев расценил результат скандальных выборов в Братске как победу ЕР

Врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев прокомментировал самые скандальные выборы 2024 года в Братске, где самовыдвиженец Александр Дубровин победил действующего мэра Сергея Серебренникова, выдвинутого «Единой Россией». Несмотря на победу самовыдвиженца, Якушев все же назвал результат выборов победой ЕР.
«Мы победили в электорально сложных городах. Это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Главы-представители нашей партии там одержали победы», — заявил Якушев.
Победивший в Братске экс-глава Братского района Александр Дубровин выдвигался в качестве самовыдвиженца и победил кандидата от «Единой России». Ранее Дубровин состоял в ЕР, однако ему пришлось приостановить членство, чтобы участвовать в гонке за пост мэра. По данным URA.RU, после выборов он планирует его восстановить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.