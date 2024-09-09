Якушев расценил результат скандальных выборов в Братске как победу ЕР

Якушев: ЕР победила на выборах в Братске
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Якушев расценил результат выборов в Братске как победу ЕР
Якушев расценил результат выборов в Братске как победу ЕР Фото:

Врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев прокомментировал самые скандальные выборы 2024 года в Братске, где самовыдвиженец Александр Дубровин победил действующего мэра Сергея Серебренникова, выдвинутого «Единой Россией». Несмотря на победу самовыдвиженца, Якушев все же назвал результат выборов победой ЕР.

«Мы победили в электорально сложных городах. Это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Главы-представители нашей партии там одержали победы», — заявил Якушев.

Победивший в Братске экс-глава Братского района Александр Дубровин выдвигался в качестве самовыдвиженца и победил кандидата от «Единой России». Ранее Дубровин состоял в ЕР, однако ему пришлось приостановить членство, чтобы участвовать в гонке за пост мэра. По данным URA.RU, после выборов он планирует его восстановить.

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Врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев прокомментировал самые скандальные выборы 2024 года в Братске, где самовыдвиженец Александр Дубровин победил действующего мэра Сергея Серебренникова, выдвинутого «Единой Россией». Несмотря на победу самовыдвиженца, Якушев все же назвал результат выборов победой ЕР. «Мы победили в электорально сложных городах. Это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Главы-представители нашей партии там одержали победы», — заявил Якушев. Победивший в Братске экс-глава Братского района Александр Дубровин выдвигался в качестве самовыдвиженца и победил кандидата от «Единой России». Ранее Дубровин состоял в ЕР, однако ему пришлось приостановить членство, чтобы участвовать в гонке за пост мэра. По данным URA.RU, после выборов он планирует его восстановить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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