Председатель Генассамблеи ООН: надо уважать действия России по Украине

09 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В ООН призвали уважать позиции как России, так и Украины Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, как и другие страны, принимает независимые решения по украинскому конфликту. Этот факт нужно уважать. С таким заявлением выступил председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис. «ГА ООН не может ставить своей задачей принудить стороны конфликта на Украине к миру. Россия, как и Украина, как и все 193 страны [ООН], являются суверенными и принимают собственные решения, и нам надо уважать тот факт, что они принимают их независимо», — сказал Фрэнсис, трансляция его выступления ведется на сайте ООН. Председатель генассамблеи признался, что надеялся, что конфликт на Украине будет решен к концу его полномочий, однако «его масштаб в некоторых аспектах вырос». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что пока ни одна из мирных инициатив по решению конфликта не затрагивает права русскоговорящего населения. Это для Москвы принципиальный вопрос, подчеркнул министр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия, как и другие страны, принимает независимые решения по украинскому конфликту. Этот факт нужно уважать. С таким заявлением выступил председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис. «ГА ООН не может ставить своей задачей принудить стороны конфликта на Украине к миру. Россия, как и Украина, как и все 193 страны [ООН], являются суверенными и принимают собственные решения, и нам надо уважать тот факт, что они принимают их независимо», — сказал Фрэнсис, трансляция его выступления ведется на сайте ООН. Председатель генассамблеи признался, что надеялся, что конфликт на Украине будет решен к концу его полномочий, однако «его масштаб в некоторых аспектах вырос». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что пока ни одна из мирных инициатив по решению конфликта не затрагивает права русскоговорящего населения. Это для Москвы принципиальный вопрос, подчеркнул министр.