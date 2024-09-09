В Литве осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России

09 сентября 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Мужчина, бросавший в посольство России в Литве коктейли Молотова, признал свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Вильнюсе суд вынес приговор мужчине, который атаковал здание посольства России коктейлем Молотова. Ему назначено шесть месяцев лишения свободы и компенсация ущерба в размере более шести тысяч евро. «Суд постановил, что ранее судимый 50-летний Дейвис Г., движимый личными мотивами, совершил акт вандализма», — пишет Sputnik со ссылкой на литовские СМИ. Осужденный проявил неуважение к окружающим и причинил вред чужому имуществу. Он полностью признал свою вину. Инцидент произошел ночью 7 и 8 апреля, когда Дейвис Г. попытался бросить коктейли Молотова в окно посольства России, но промахнулся, попав в стену. Он кидал бутылки с зажигательной смесью в здание две ночи подряд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Вильнюсе суд вынес приговор мужчине, который атаковал здание посольства России коктейлем Молотова. Ему назначено шесть месяцев лишения свободы и компенсация ущерба в размере более шести тысяч евро. «Суд постановил, что ранее судимый 50-летний Дейвис Г., движимый личными мотивами, совершил акт вандализма», — пишет Sputnik со ссылкой на литовские СМИ. Осужденный проявил неуважение к окружающим и причинил вред чужому имуществу. Он полностью признал свою вину. Инцидент произошел ночью 7 и 8 апреля, когда Дейвис Г. попытался бросить коктейли Молотова в окно посольства России, но промахнулся, попав в стену. Он кидал бутылки с зажигательной смесью в здание две ночи подряд.