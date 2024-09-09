В Литве осудили мужчину, бросившего коктейли Молотова в посольство России

В Вильнюсе суд вынес приговор мужчине, который атаковал здание посольства России коктейлем Молотова. Ему назначено шесть месяцев лишения свободы и компенсация ущерба в размере более шести тысяч евро.
«Суд постановил, что ранее судимый 50-летний Дейвис Г., движимый личными мотивами, совершил акт вандализма», — пишет Sputnik со ссылкой на литовские СМИ. Осужденный проявил неуважение к окружающим и причинил вред чужому имуществу. Он полностью признал свою вину.
Инцидент произошел ночью 7 и 8 апреля, когда Дейвис Г. попытался бросить коктейли Молотова в окно посольства России, но промахнулся, попав в стену. Он кидал бутылки с зажигательной смесью в здание две ночи подряд.
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