Пять собак цыганки напали на жительницу Миасса

09 сентября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Собаки гуляют по городу без поводка (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пять собак без поводка, хозяйкой которых является цыганка, напали на девушку в Миассе (Челябинская область). Сотрудники полиции намерены провести проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня утром на углу дома Попова, 5 в Миассе девушку искусали пять собак. Собаки гуляют с цыганкой с Попова, 21. Все животные без поводка. Хозяйка присутствовала при этом, но она даже не могла отогнать свою стаю собак», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». На крики девушки сбежались другие люди. Собаки начали кидаться и на них, говорят очевидцы. Хозяйку несколько раз просили, чтобы собак она водила на поводке, но на просьбы женщина не реагирует. В полиции Миасского городского округа заявили, что намерены провести проверку по данному факту. «Полицейские проведут проверку по данному факту, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Пострадавших, а также свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть отдела полиции „Северный“», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пять собак без поводка, хозяйкой которых является цыганка, напали на девушку в Миассе (Челябинская область). Сотрудники полиции намерены провести проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня утром на углу дома Попова, 5 в Миассе девушку искусали пять собак. Собаки гуляют с цыганкой с Попова, 21. Все животные без поводка. Хозяйка присутствовала при этом, но она даже не могла отогнать свою стаю собак», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». На крики девушки сбежались другие люди. Собаки начали кидаться и на них, говорят очевидцы. Хозяйку несколько раз просили, чтобы собак она водила на поводке, но на просьбы женщина не реагирует. В полиции Миасского городского округа заявили, что намерены провести проверку по данному факту. «Полицейские проведут проверку по данному факту, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Пострадавших, а также свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть отдела полиции „Северный“», — добавили в пресс-службе ведомства.