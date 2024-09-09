Пять собак цыганки напали на жительницу Миасса

Пять собак без поводка, хозяйкой которых является цыганка, напали на девушку в Миассе (Челябинская область). Сотрудники полиции намерены провести проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня утром на углу дома Попова, 5 в Миассе девушку искусали пять собак. Собаки гуляют с цыганкой с Попова, 21. Все животные без поводка. Хозяйка присутствовала при этом, но она даже не могла отогнать свою стаю собак», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».
На крики девушки сбежались другие люди. Собаки начали кидаться и на них, говорят очевидцы. Хозяйку несколько раз просили, чтобы собак она водила на поводке, но на просьбы женщина не реагирует.
В полиции Миасского городского округа заявили, что намерены провести проверку по данному факту. «Полицейские проведут проверку по данному факту, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Пострадавших, а также свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть отдела полиции „Северный“», — добавили в пресс-службе ведомства.
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