09 сентября 2024

Пять собак цыганки напали на жительницу Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинологи на поиске пропавших людей. Тюмень , собака
Собаки гуляют по городу без поводка (архивное фото) Фото:

Пять собак без поводка, хозяйкой которых является цыганка, напали на девушку в Миассе (Челябинская область). Сотрудники полиции намерены провести проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня утром на углу дома Попова, 5 в Миассе девушку искусали пять собак. Собаки гуляют с цыганкой с Попова, 21. Все животные без поводка. Хозяйка присутствовала при этом, но она даже не могла отогнать свою стаю собак», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

На крики девушки сбежались другие люди. Собаки начали кидаться и на них, говорят очевидцы. Хозяйку несколько раз просили, чтобы собак она водила на поводке, но на просьбы женщина не реагирует.

В полиции Миасского городского округа заявили, что намерены провести проверку по данному факту. «Полицейские проведут проверку по данному факту, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Пострадавших, а также свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть отдела полиции „Северный“», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Пять собак без поводка, хозяйкой которых является цыганка, напали на девушку в Миассе (Челябинская область). Сотрудники полиции намерены провести проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня утром на углу дома Попова, 5 в Миассе девушку искусали пять собак. Собаки гуляют с цыганкой с Попова, 21. Все животные без поводка. Хозяйка присутствовала при этом, но она даже не могла отогнать свою стаю собак», — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». На крики девушки сбежались другие люди. Собаки начали кидаться и на них, говорят очевидцы. Хозяйку несколько раз просили, чтобы собак она водила на поводке, но на просьбы женщина не реагирует. В полиции Миасского городского округа заявили, что намерены провести проверку по данному факту. «Полицейские проведут проверку по данному факту, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Пострадавших, а также свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть отдела полиции „Северный“», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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