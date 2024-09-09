09 сентября 2024

Умер композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

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Композитор скончался на 74-м году жизни
Композитор скончался на 74-м году жизни Фото:

Российский композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил театральный вуз в своем Telegram.

«Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Григория Львовича любили студенты», — говорится в сообщении вуза, опубликованном в официальном telegram-канале.

Администрация и коллеги ГИТИСа выразили глубокие соболезнования родным и близким Ауэрбаха, подчеркнув его значительный вклад в музыкальное и театральное искусство. Ауэрбах является автором музыки к многим театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, а также художественным фильмам и сериалам, и написал учебное пособие по ансамблевому пению.

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Российский композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил театральный вуз в своем Telegram. «Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Григория Львовича любили студенты», — говорится в сообщении вуза, опубликованном в официальном telegram-канале. Администрация и коллеги ГИТИСа выразили глубокие соболезнования родным и близким Ауэрбаха, подчеркнув его значительный вклад в музыкальное и театральное искусство. Ауэрбах является автором музыки к многим театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, а также художественным фильмам и сериалам, и написал учебное пособие по ансамблевому пению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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