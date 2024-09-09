Умер композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

Российский композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил театральный вуз в своем Telegram.
«Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Преподавал в ГИТИСе более 20 лет. Григория Львовича любили студенты», — говорится в сообщении вуза, опубликованном в официальном telegram-канале.
Администрация и коллеги ГИТИСа выразили глубокие соболезнования родным и близким Ауэрбаха, подчеркнув его значительный вклад в музыкальное и театральное искусство. Ауэрбах является автором музыки к многим театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, а также художественным фильмам и сериалам, и написал учебное пособие по ансамблевому пению.
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