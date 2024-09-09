09 сентября 2024

В Латвии хотят запретить продажу недвижимости россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Латвии собираются лишить россиян прав на покупку недвижимости
Власти Латвии собираются лишить россиян прав на покупку недвижимости Фото:

Латвийские власти рассматривают введение запрета на покупку недвижимости в стране для граждан России. Об этом сообщает портал ТАСС, ссылаясь на заявление латвийского депутата.

«Коалиция концептуально договорилась, что необходимо проанализировать поданный Финляндией пример. Вместе с экспертами мы оценим наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии», — заявил латвийский депутат Эдмунд Юревич, передает агентство.

Инициатива обсуждения пришла от министерства земледелия Латвии, а МИД страны подчеркнуло, что подобные меры должны приниматься на уровне законодательства. Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже обсуждала возможные ограничения с коллегами из соседних стран.

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Латвийские власти рассматривают введение запрета на покупку недвижимости в стране для граждан России. Об этом сообщает портал ТАСС, ссылаясь на заявление латвийского депутата. «Коалиция концептуально договорилась, что необходимо проанализировать поданный Финляндией пример. Вместе с экспертами мы оценим наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии», — заявил латвийский депутат Эдмунд Юревич, передает агентство. Инициатива обсуждения пришла от министерства земледелия Латвии, а МИД страны подчеркнуло, что подобные меры должны приниматься на уровне законодательства. Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже обсуждала возможные ограничения с коллегами из соседних стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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