В ХМАО ребенок обжег глаза из-за перцовки, которую у подъезда распылил подросток

Полиция устанавливает подростка, который залил перцовым баллоном домофон
В Нижневартовске (ХМАО) подросток распылил перцовый баллон на домофон, из-за чего впоследствии малолетний ребенок получил ожог глаз. Полиция проводит проверку.
«Юный вандал с перцовым баллончиком залил домофон по адресу 60 лет октября д. 84, 1 подъезд. От этих действий пострадал маленький ребенок, который случайно дотронулся до этой жидкости, а она попала в глаза», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Полиция начала проверку по публикации из telegram-канала, параллельно в ведомство обратились граждане, силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
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