09 сентября 2024

В ХМАО ребенок обжег глаза из-за перцовки, которую у подъезда распылил подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает подростка, который залил перцовым баллоном домофон
Полиция устанавливает подростка, который залил перцовым баллоном домофон Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) подросток распылил перцовый баллон на домофон, из-за чего впоследствии малолетний ребенок получил ожог глаз. Полиция проводит проверку.

«Юный вандал с перцовым баллончиком залил домофон по адресу 60 лет октября д. 84, 1 подъезд. От этих действий пострадал маленький ребенок, который случайно дотронулся до этой жидкости, а она попала в глаза», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Полиция начала проверку по публикации из telegram-канала, параллельно в ведомство обратились граждане, силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

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В Нижневартовске (ХМАО) подросток распылил перцовый баллон на домофон, из-за чего впоследствии малолетний ребенок получил ожог глаз. Полиция проводит проверку. «Юный вандал с перцовым баллончиком залил домофон по адресу 60 лет октября д. 84, 1 подъезд. От этих действий пострадал маленький ребенок, который случайно дотронулся до этой жидкости, а она попала в глаза», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Полиция начала проверку по публикации из telegram-канала, параллельно в ведомство обратились граждане, силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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