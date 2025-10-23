Владелец нескольких нефтяных компаний в ХМАО получил новые месторождения

Бизнесмен из ХМАО получил лицензии на поиск нефти и газа на югорских месторождениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяная компания Тимура Кельгенбаева — ООО «НК „Казымский“» — получила лицензию на поиск нефти и газа на двух месторождениях в Ханты-Мансийском и Кондинском районах ХМАО. Об этом свидетельствуют документы Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

«ООО НК „Казымский“ получило разрешения на геологическое изучение двух участков недр — Малотапского и Елизаровского 2. Лицензии выданы сроком до 2030 года», — указано в документе ведомства.

Малотапский участок расположен в Кондинском районе Югры, а Елизаровский 2 — в Ханты-Мансийском районе. Лицензии дают право на геологическое изучение и оценку запасов сырой нефти и попутного нефтяного газа.

Кельгенбаев является учредителем и руководителем более десятка компаний в Москве, Ханты-Мансийске, Сургуте и Дудинке. Его предприятия занимаются геодезией, разработкой программного обеспечения и поиском новых месторождений. В 2024–2025 годах бизнесмен зарегистрировал несколько нефтяных компаний, которые уже получили порядка 10 лицензий на изучение недр в ХМАО.

URA.RU направило запрос в ООО «НК Казымский» с просьбой рассказать о дальнейших планах компании и сроках начала работ. На момент публикации новости ответ не поступил.