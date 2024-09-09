09 сентября 2024

В ХМАО выросла добыча нефти и газа

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за месяц повысился объем добычи нефти и газа
В ХМАО за месяц повысился объем добычи нефти и газа Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличился объем добычи нефти и газа. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) полезных ископаемых в Югре за месяц вырос почти на 3%.

«Индекс производства по добыче полезных ископаемых в июле 2024 года составил 102,8% по отношению к предыдущему месяцу. Индекс производства в сфере услуг для нефтедобычи — 104,2%», — рассказали в Тюменьстате. Согласно приведенным данным, добыча нефти и газа в ХМАО выросла на 2,8%, а объем предоставляемых нефтяникам нефтесервисных услуг — на 4,2%.

Несмотря на кратковременный рост нефтедобычи, показатели ниже, чем годом ранее. По сравнению с 2023 годом, объемы добытой с января по июль нефти и газа снизились на 4,3%: индекс промышленного производства составил 95,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что объем производства дизельного топлива в ХМАО в 2024 году вырос на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по апрель 2024 года в Югре было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. 

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В Ханты-Мансийском автономном округе увеличился объем добычи нефти и газа. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) полезных ископаемых в Югре за месяц вырос почти на 3%. «Индекс производства по добыче полезных ископаемых в июле 2024 года составил 102,8% по отношению к предыдущему месяцу. Индекс производства в сфере услуг для нефтедобычи — 104,2%», — рассказали в Тюменьстате. Согласно приведенным данным, добыча нефти и газа в ХМАО выросла на 2,8%, а объем предоставляемых нефтяникам нефтесервисных услуг — на 4,2%. Несмотря на кратковременный рост нефтедобычи, показатели ниже, чем годом ранее. По сравнению с 2023 годом, объемы добытой с января по июль нефти и газа снизились на 4,3%: индекс промышленного производства составил 95,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Ранее URA.RU писало, что объем производства дизельного топлива в ХМАО в 2024 году вырос на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по апрель 2024 года в Югре было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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