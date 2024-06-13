13 июня 2024

В ХМАО вырос объем производства дизеля

Объем производства дизельного топлива в ХМАО вырос на 8,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеперерабатывающие заводы ХМАО нарастили производство дизеля
Нефтеперерабатывающие заводы ХМАО нарастили производство дизеля Фото:

Объем производства дизельного топлива в ХМАО в 2024 году вырос на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом агентству сообщили аналитики Тюменьстата.

«С января по апрель 2024 года в ХМАО было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. Это составляет 108,5% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — указал Тюменьстат в аналитическом отчете.

За четыре месяца текущего года югорские компании отгрузили нефтепродукты на 333 миллиарда рублей. Этот показатель в сотни раз превышает объемы отгруженных товаров других отраслей ХМАО. Например, результат предприятий деревообрабатывающей промышленности за этот период составил 4,3 млрд руб., а производители пищевой продукции отгрузили товары на 3,4 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за 2023 год на 5% упали объемы производства дизельного топлива. С января по декабрь прошлого 2023 года в Югре произведено 1423,1 тысячи тонн дизеля.

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Объем производства дизельного топлива в ХМАО в 2024 году вырос на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом агентству сообщили аналитики Тюменьстата. «С января по апрель 2024 года в ХМАО было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. Это составляет 108,5% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — указал Тюменьстат в аналитическом отчете. За четыре месяца текущего года югорские компании отгрузили нефтепродукты на 333 миллиарда рублей. Этот показатель в сотни раз превышает объемы отгруженных товаров других отраслей ХМАО. Например, результат предприятий деревообрабатывающей промышленности за этот период составил 4,3 млрд руб., а производители пищевой продукции отгрузили товары на 3,4 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за 2023 год на 5% упали объемы производства дизельного топлива. С января по декабрь прошлого 2023 года в Югре произведено 1423,1 тысячи тонн дизеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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