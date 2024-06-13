Объем производства дизельного топлива в ХМАО в 2024 году вырос на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом агентству сообщили аналитики Тюменьстата.
«С января по апрель 2024 года в ХМАО было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. Это составляет 108,5% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — указал Тюменьстат в аналитическом отчете.
За четыре месяца текущего года югорские компании отгрузили нефтепродукты на 333 миллиарда рублей. Этот показатель в сотни раз превышает объемы отгруженных товаров других отраслей ХМАО. Например, результат предприятий деревообрабатывающей промышленности за этот период составил 4,3 млрд руб., а производители пищевой продукции отгрузили товары на 3,4 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за 2023 год на 5% упали объемы производства дизельного топлива. С января по декабрь прошлого 2023 года в Югре произведено 1423,1 тысячи тонн дизеля.
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