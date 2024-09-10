В Кремле ответили на вопрос URA.RU об учениях НАТО у границ России

В Кремле назвали «распространенной практикой» проведение военных контручений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об учениях НАТО, которые начались параллельно с маневрами российского ВМФ «Океан-2024».
«Проведение таких контручений — это весьма распространенная практика», — отметил Песков. Он дал понять, что учения НАТО не вызывают беспокойства.
Минобороны России сообщило 10 сентября о начале стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Маневры будут проводиться в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. По сообщению военного ведомства, в них будут задействовано более 400 кораблей разного типа, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации и более 90 тысяч личного состава. В это же время свои учения начали страны НАТО. Маневры пройдут в Прибалтике, Финляндии, Польше, Италии, Испании и других странах альянса.
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