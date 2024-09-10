10 сентября 2024

Военкор Рожин: ВСУ скоро выбьют из нескольких населенных пунктов под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ вскоре выбьют ВСУ из-под Курска, заявляет военный эксперт
ВС РФ вскоре выбьют ВСУ из-под Курска, заявляет военный эксперт Фото:

ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, в ближайшее время ВСУ потеряют несколько населенных пунктов, занятых ими в ходе нападения. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

«В Курской области продолжается продвижение. Вероятно в ближайшие сутки противник потеряет 2-3 населенных пункта», — написал Рожин у себя в telegram-канале. 

Кроме того, военный эксперт сообщил, что получил хорошие новости со Сватово-Купянского направления. По его словам, российские войска форсировали реку Жеребец в Макеевке и завязали бои на другом берегу.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.

Ранее военные РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Бойцам удалось выбить из села Гордеевка украинских солдат. Кроме того, под Курском пленили первых боевиков ВСУ в ходе освобождения приграничья, заявлял telegram-канал «Два майора».

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ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, в ближайшее время ВСУ потеряют несколько населенных пунктов, занятых ими в ходе нападения. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин. «В Курской области продолжается продвижение. Вероятно в ближайшие сутки противник потеряет 2-3 населенных пункта», — написал Рожин у себя в telegram-канале.  Кроме того, военный эксперт сообщил, что получил хорошие новости со Сватово-Купянского направления. По его словам, российские войска форсировали реку Жеребец в Макеевке и завязали бои на другом берегу. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается. Ранее военные РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Бойцам удалось выбить из села Гордеевка украинских солдат. Кроме того, под Курском пленили первых боевиков ВСУ в ходе освобождения приграничья, заявлял telegram-канал «Два майора».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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