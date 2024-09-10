Военкор Рожин: ВСУ скоро выбьют из нескольких населенных пунктов под Курском

ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, в ближайшее время ВСУ потеряют несколько населенных пунктов, занятых ими в ходе нападения. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.
«В Курской области продолжается продвижение. Вероятно в ближайшие сутки противник потеряет 2-3 населенных пункта», — написал Рожин у себя в telegram-канале.
Кроме того, военный эксперт сообщил, что получил хорошие новости со Сватово-Купянского направления. По его словам, российские войска форсировали реку Жеребец в Макеевке и завязали бои на другом берегу.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
Ранее военные РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Бойцам удалось выбить из села Гордеевка украинских солдат. Кроме того, под Курском пленили первых боевиков ВСУ в ходе освобождения приграничья, заявлял telegram-канал «Два майора».
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