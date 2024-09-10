10 сентября 2024

«Два майора»: ВС РФ взяли первых пленных в ходе контрнаступления под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ продвигаются в Курской области
ВС РФ продвигаются в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные пленили первых боевиков украинской армии в ходе освобождения курского приграничья. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». Официального подтверждения от Минобороны о контрнаступлении в Курской области и подробностей на данный момент не было.

«Курская дуга. [Подразделения ВС РФ] освободили 4 населенных пункта (в том числе взяты пленные)», — сообщает telegram-канале «Два майора». Также отмечается, что освобождены 4 населенных пункта под Курском. Об этом ранее сообщали «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения информации не приводилось.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать сообщения. Ответ ожидается.

Ранее появились сообщения о масштабном контрнаступлении ВС РФ под Курском. По информации «Военкоров Русской Весны», российские войска выбили боевиков ВСУ из села Гордеевка. 

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Российские военные пленили первых боевиков украинской армии в ходе освобождения курского приграничья. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». Официального подтверждения от Минобороны о контрнаступлении в Курской области и подробностей на данный момент не было. «Курская дуга. [Подразделения ВС РФ] освободили 4 населенных пункта (в том числе взяты пленные)», — сообщает telegram-канале «Два майора». Также отмечается, что освобождены 4 населенных пункта под Курском. Об этом ранее сообщали «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения информации не приводилось. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать сообщения. Ответ ожидается. Ранее появились сообщения о масштабном контрнаступлении ВС РФ под Курском. По информации «Военкоров Русской Весны», российские войска выбили боевиков ВСУ из села Гордеевка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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