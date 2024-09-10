Появились кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в ходе наступления ВС РФ под Курском

Российские десантники пленили боевиков ВСУ в ходе освобождения села Снагость в Курской области. Кадры с беспилотника были опубликованы в telegram-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ. Ранее военкоры сообщили о начале масштабного наступления российской армии под Курском.
«Товарищи из 51 гв пдп взяли пленных в н.п. Снагость», — подписывают видео авторы канала. Кадры появились на фоне сообщений военкоров о начале масштабного наступления ВС РФ под Курском. Официального подтверждения информации не было.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.
Российские войска 10 сентября начали контрнаступление в Курской области, вытесняя с территории ВСУ. По сведениям военкоров, освобождено более 10 километров земли и целый ряд населенных пунктов. Подробности продвижения ВС РФ — в материале URA.RU.
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