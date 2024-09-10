10 сентября 2024

Появились кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в ходе наступления ВС РФ под Курском

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Пленные были взяты в ходе освобождения населенного пункта в Курской области
Пленные были взяты в ходе освобождения населенного пункта в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские десантники пленили боевиков ВСУ в ходе освобождения села Снагость в Курской области. Кадры с беспилотника были опубликованы в telegram-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ. Ранее военкоры сообщили о начале масштабного наступления российской армии под Курском.

«Товарищи из 51 гв пдп взяли пленных в н.п. Снагость», — подписывают видео авторы канала. Кадры появились на фоне сообщений военкоров о начале масштабного наступления ВС РФ под Курском. Официального подтверждения информации не было.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.

Российские войска 10 сентября начали контрнаступление в Курской области, вытесняя с территории ВСУ. По сведениям военкоров, освобождено более 10 километров земли и целый ряд населенных пунктов. Подробности продвижения ВС РФ — в материале URA.RU.

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Российские десантники пленили боевиков ВСУ в ходе освобождения села Снагость в Курской области. Кадры с беспилотника были опубликованы в telegram-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ. Ранее военкоры сообщили о начале масштабного наступления российской армии под Курском. «Товарищи из 51 гв пдп взяли пленных в н.п. Снагость», — подписывают видео авторы канала. Кадры появились на фоне сообщений военкоров о начале масштабного наступления ВС РФ под Курском. Официального подтверждения информации не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается. Российские войска 10 сентября начали контрнаступление в Курской области, вытесняя с территории ВСУ. По сведениям военкоров, освобождено более 10 километров земли и целый ряд населенных пунктов. Подробности продвижения ВС РФ — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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