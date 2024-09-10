ВС РФ начали ошеломительное для ВСУ контрнаступление под Курском: последние сообщения от военкоров

Российские войска 10 сентября начали контрнаступление в Курской области, вытесняя с территории ВСУ. По сведениям военкоров, освобождено более 10 километров земли и целый ряд населенных пунктов. Противник потерял немало своих позиций, бойцов и техники. Подробности продвижения ВС РФ — в сводном материале URA.RU.
Первое сообщение от военкоров о контррнаступлении
Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, вытеснив ВСУ из села Гордеевка и освободив более 10 километров территории региона. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В рамках контрнаступления ВС РФ атаковали Гордеевку с четырех направлений, заставив украинских бойцов отступить с потерями. Наступление продолжилось в районах Апанасовки, Снагости, Вишневки и Мартыновки. Также идет операция по восстановлению контроля над территорией Суджанского района. Эта информация от Минобороны России пока не подтверждалась.
Подтверждение об успехах ВС РФ от Алаудинова
Генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил успешное взятие нескольких населенных пунктов на курском направлении. По его словам, 155-я бригада морской пехоты нанесла значительные потери ВСУ на Кореневском направлении.
«Сегодня они хорошенько оторвали противника, [он] понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале.
Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ выразил удовлетворение результатами операции. Он отметил высокий профессионализм и мужество бойцов морской пехоты.
Подробности от «Двух майоров» о пленных боевиках
В свою очередь telegram-канал «Два майора» заявил, что под Курском подразделения ВС РФ освободили четыре населенных пункта. Российские бойцы в ходе операции взяли в плен боевиков украинской армии.
Официального подтверждения информации о контрнаступлении в Курской области от Минобороны и и других подробностей на данный момент не поступало. Ожидается ответ на соответствующий запрос URA.RU.
ВСУ ошеломлены наступлением ВС РФ
В ходе контрнаступления на Курском фронте 10 сентября российские ВДВ и морпехи добились результатов, выбив ВСУ почти из десятка поселков. Об этом также сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Тульская 106-я дивизия ВДВ на технике ворвалась в село Снагость и практически выбила ВСУ. Уцелевшие боевики массово бежали», —
В рамках операции были освобождены поселок 10-е Октября. Сообщается о бегстве украинских войск из ряда поселков, включая Внезапное, Викторовку и Бяхово. Продолжается зачистка и закрепление на освобожденных территориях. По сведениям telegram-канала, Минобороны РФ может объявить о полном освобождении ряда населенных пунктов. Однако на этот час ведомство сведения не комментировала.
Прогнозы военного эксперта Бориса Рожина
С высокой долей вероятности в ближайшие сутки ВСУ потеряют как минимум два-три населенных пункта. Об этом заявил военкор Борис Рожин в своем telegram-канале.
«Также хорошие новости с Сватово-Купянского направления. Наши войска форсировали реку Жеребец в Макеевке и завязали бои на другом берегу», — отметил Рожин.
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