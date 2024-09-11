В трехзвездочном отеле Москвы прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

11 сентября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Следователи провели обыски в московском отеле по делу о теракте в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Правоохранители провели обыски в московском отеле в рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в материалах следствия. «Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы», — передает содержание материалов дела РИА Новости. Там добавили, что мероприятия прошли в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В первые сутки после теракта в «Крокусе» было проведено не менее 11 обысков в квартирах и хостелах для поиска улик. Обыски прошли в гостинице недалеко от станции метро Бауманская. Теракт, во время которого террористы открыли огонь и подожгли зрительный зал, произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. По делу арестованы 12 человек: четырем исполнителям предъявлено обвинение в терроризме, остальным — в пособничестве. Кроме того, им инкриминируется участие в террористической организации и незаконный оборот оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранители провели обыски в московском отеле в рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в материалах следствия. «Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы», — передает содержание материалов дела РИА Новости. Там добавили, что мероприятия прошли в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В первые сутки после теракта в «Крокусе» было проведено не менее 11 обысков в квартирах и хостелах для поиска улик. Обыски прошли в гостинице недалеко от станции метро Бауманская. Теракт, во время которого террористы открыли огонь и подожгли зрительный зал, произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. По делу арестованы 12 человек: четырем исполнителям предъявлено обвинение в терроризме, остальным — в пособничестве. Кроме того, им инкриминируется участие в террористической организации и незаконный оборот оружия.