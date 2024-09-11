В трехзвездочном отеле Москвы прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Следователи провели обыски в московском отеле по делу о теракте в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Правоохранители провели обыски в московском отеле в рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в материалах следствия.

«Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы», — передает содержание материалов дела РИА Новости. Там добавили, что мероприятия прошли в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

В первые сутки после теракта в «Крокусе» было проведено не менее 11 обысков в квартирах и хостелах для поиска улик. Обыски прошли в гостинице недалеко от станции метро Бауманская. Теракт, во время которого террористы открыли огонь и подожгли зрительный зал, произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. По делу арестованы 12 человек: четырем исполнителям предъявлено обвинение в терроризме, остальным — в пособничестве. Кроме того, им инкриминируется участие в террористической организации и незаконный оборот оружия.

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Правоохранители провели обыски в московском отеле в рамках расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в материалах следствия. «Следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы», — передает содержание материалов дела РИА Новости. Там добавили, что мероприятия прошли в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В первые сутки после теракта в «Крокусе» было проведено не менее 11 обысков в квартирах и хостелах для поиска улик. Обыски прошли в гостинице недалеко от станции метро Бауманская. Теракт, во время которого террористы открыли огонь и подожгли зрительный зал, произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. По делу арестованы 12 человек: четырем исполнителям предъявлено обвинение в терроризме, остальным — в пособничестве. Кроме того, им инкриминируется участие в террористической организации и незаконный оборот оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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