Военкор сообщил об освобождении Лысовки на покровском направлении

12 сентября 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Осталось менее 6 километров до Покровска, сообщил военкор Котенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили Лысовку на покровском направлении, осталось менее шести километров до Покровска. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок. «До самого Покровска — менее 6 километров. Один из основных рубежей обороны противника — вдоль „железки“ на подступах к городу», — пишет Котенок в своем telegram-канале. Ранее Киев признал тяжелую обстановку для ВСУ на покровском направлении на территории ДНР. По данным Генштаба ВСУ, ситуация там требует от украинских солдат «маневра». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска освободили Лысовку на покровском направлении, осталось менее шести километров до Покровска. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок. «До самого Покровска — менее 6 километров. Один из основных рубежей обороны противника — вдоль „железки“ на подступах к городу», — пишет Котенок в своем telegram-канале. Ранее Киев признал тяжелую обстановку для ВСУ на покровском направлении на территории ДНР. По данным Генштаба ВСУ, ситуация там требует от украинских солдат «маневра».