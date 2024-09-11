Военкор сообщил об освобождении Лысовки на покровском направлении

Осталось менее 6 километров до Покровска, сообщил военкор Котенок
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили Лысовку на покровском направлении, осталось менее шести километров до Покровска. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.
«До самого Покровска — менее 6 километров. Один из основных рубежей обороны противника — вдоль „железки“ на подступах к городу», — пишет Котенок в своем telegram-канале.
Ранее Киев признал тяжелую обстановку для ВСУ на покровском направлении на территории ДНР. По данным Генштаба ВСУ, ситуация там требует от украинских солдат «маневра».
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