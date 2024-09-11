11 сентября 2024

Военкор сообщил об освобождении Лысовки на покровском направлении

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Осталось менее 6 километров до Покровска, сообщил военкор Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили Лысовку на покровском направлении, осталось менее шести километров до Покровска. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

«До самого Покровска — менее 6 километров. Один из основных рубежей обороны противника — вдоль „железки“ на подступах к городу», — пишет Котенок в своем telegram-канале.

Ранее Киев признал тяжелую обстановку для ВСУ на покровском направлении на территории ДНР. По данным Генштаба ВСУ, ситуация там требует от украинских солдат «маневра».

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Российские войска освободили Лысовку на покровском направлении, осталось менее шести километров до Покровска. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок. «До самого Покровска — менее 6 километров. Один из основных рубежей обороны противника — вдоль „железки“ на подступах к городу», — пишет Котенок в своем telegram-канале. Ранее Киев признал тяжелую обстановку для ВСУ на покровском направлении на территории ДНР. По данным Генштаба ВСУ, ситуация там требует от украинских солдат «маневра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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