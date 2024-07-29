В мире Украина Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на покровском направлении 29 июля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Генштаб ВСУ сказал, что обстановка на красноармейском направлении была «самая горячая» Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones Наиболее сложная обстановка на данный момент для ВСУ наблюдается на красноармейском направлении на территории ДНР, контролируемой Киевом. В этом признался генеральный штаб ВСУ. «Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — сообщил генштаб ВСУ. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Еще в мае генштаб ВСУ обозначил покровское направление самым сложным. Ситуация там требует от украинских солдат «маневра». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Наиболее сложная обстановка на данный момент для ВСУ наблюдается на красноармейском направлении на территории ДНР, контролируемой Киевом. В этом признался генеральный штаб ВСУ. «Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — сообщил генштаб ВСУ. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Еще в мае генштаб ВСУ обозначил покровское направление самым сложным. Ситуация там требует от украинских солдат «маневра». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям