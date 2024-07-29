Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на покровском направлении

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Генштаб ВСУ сказал, что обстановка на красноармейском направлении была «самая горячая» Фото:

Наиболее сложная обстановка на данный момент для ВСУ наблюдается на красноармейском направлении на территории ДНР, контролируемой Киевом. В этом признался генеральный штаб ВСУ.

«Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — сообщил генштаб ВСУ. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Еще в мае генштаб ВСУ обозначил покровское направление самым сложным. Ситуация там требует от украинских солдат «маневра».

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Наиболее сложная обстановка на данный момент для ВСУ наблюдается на красноармейском направлении на территории ДНР, контролируемой Киевом. В этом признался генеральный штаб ВСУ. «Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — сообщил генштаб ВСУ. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Еще в мае генштаб ВСУ обозначил покровское направление самым сложным. Ситуация там требует от украинских солдат «маневра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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