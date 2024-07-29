Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на покровском направлении

Генштаб ВСУ сказал, что обстановка на красноармейском направлении была «самая горячая»
Наиболее сложная обстановка на данный момент для ВСУ наблюдается на красноармейском направлении на территории ДНР, контролируемой Киевом. В этом признался генеральный штаб ВСУ.
«Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — сообщил генштаб ВСУ. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Еще в мае генштаб ВСУ обозначил покровское направление самым сложным. Ситуация там требует от украинских солдат «маневра».
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