Дело генерала Кузнецова может пополниться новым эпизодом преступления

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Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов может быть обвинен в получении еще одной взятки, сообщили в правоохранительных органах
Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов может быть обвинен в получении еще одной взятки, сообщили в правоохранительных органах Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Дело главного кадровика Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Последний ранее был задержан по подозрению в хищении средств у МО. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища», — заявили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там добавили, что при реализации упомянутого училища были похищены денежные средства.

В настоящий момент, по словам правоохранителей, проводится проверка обстоятельств предполагаемой взятки. По итогам этой проверки против Кузнецова могут возбудить еще одно дело о взятке, а против Григоряна — дело о даче взятки.

В мае 2024 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. После обысков у него были изъяты средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. 

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Дело главного кадровика Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Последний ранее был задержан по подозрению в хищении средств у МО. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища», — заявили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там добавили, что при реализации упомянутого училища были похищены денежные средства. В настоящий момент, по словам правоохранителей, проводится проверка обстоятельств предполагаемой взятки. По итогам этой проверки против Кузнецова могут возбудить еще одно дело о взятке, а против Григоряна — дело о даче взятки. В мае 2024 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. После обысков у него были изъяты средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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