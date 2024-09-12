Дело генерала Кузнецова может пополниться новым эпизодом преступления

Дело главного кадровика Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Последний ранее был задержан по подозрению в хищении средств у МО. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища», — заявили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там добавили, что при реализации упомянутого училища были похищены денежные средства.
В настоящий момент, по словам правоохранителей, проводится проверка обстоятельств предполагаемой взятки. По итогам этой проверки против Кузнецова могут возбудить еще одно дело о взятке, а против Григоряна — дело о даче взятки.
В мае 2024 года СК России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. После обысков у него были изъяты средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
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