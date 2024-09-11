В Магнитогорске на пристрое многоэтажки нашли тело мужчины

12 сентября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Мужчина в состоянии опьянения упал с балкона, сообщил URA.RU источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области на пристрое вблизи девятиэтажного дома очевидцы нашли тело мужчины. Пострадавший находился в состоянии опьянения, когда выпал с балкона, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Очевидцы заметили на козырьке здания, расположенного в пристрое рядом с девятиэтажным жилым домом, тело человека. Пострадавший жив. Свидетелей падения нет, установить все обстоятельства предстоит следствию», — сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. По данным URA.RU, мужчина был в состоянии опьянения. Челябинец пришел домой к отцу, но того в квартире не оказалось. Тогда пострадавший вышел на балкон. У него закружилась голова, и он полетел вниз с пятого этажа. К месту прибыли бригада скорой помощи, полиция, дежурные отряда ПСС. Медики оказали челябинцу первую помощь, после спасатели эвакуировали его к карете СМП. Пострадавший выжил и сейчас находится в больнице с многочисленными травмами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области на пристрое вблизи девятиэтажного дома очевидцы нашли тело мужчины. Пострадавший находился в состоянии опьянения, когда выпал с балкона, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Очевидцы заметили на козырьке здания, расположенного в пристрое рядом с девятиэтажным жилым домом, тело человека. Пострадавший жив. Свидетелей падения нет, установить все обстоятельства предстоит следствию», — сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. По данным URA.RU, мужчина был в состоянии опьянения. Челябинец пришел домой к отцу, но того в квартире не оказалось. Тогда пострадавший вышел на балкон. У него закружилась голова, и он полетел вниз с пятого этажа. К месту прибыли бригада скорой помощи, полиция, дежурные отряда ПСС. Медики оказали челябинцу первую помощь, после спасатели эвакуировали его к карете СМП. Пострадавший выжил и сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.