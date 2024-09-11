11 сентября 2024

В Магнитогорске на пристрое многоэтажки нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытые окна. Челябинск, жара, балкон, окна, лето, открытые окна
Мужчина в состоянии опьянения упал с балкона, сообщил URA.RU источник Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на пристрое вблизи девятиэтажного дома очевидцы нашли тело мужчины. Пострадавший находился в состоянии опьянения, когда выпал с балкона, сообщил URA.RU источник из силовых структур.

«Очевидцы заметили на козырьке здания, расположенного в пристрое рядом с девятиэтажным жилым домом, тело человека. Пострадавший жив. Свидетелей падения нет, установить все обстоятельства предстоит следствию», — сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

По данным URA.RU, мужчина был в состоянии опьянения. Челябинец пришел домой к отцу, но того в квартире не оказалось. Тогда пострадавший вышел на балкон. У него закружилась голова, и он полетел вниз с пятого этажа.

К месту прибыли бригада скорой помощи, полиция, дежурные отряда ПСС. Медики оказали челябинцу первую помощь, после спасатели эвакуировали его к карете СМП. Пострадавший выжил и сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области на пристрое вблизи девятиэтажного дома очевидцы нашли тело мужчины. Пострадавший находился в состоянии опьянения, когда выпал с балкона, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Очевидцы заметили на козырьке здания, расположенного в пристрое рядом с девятиэтажным жилым домом, тело человека. Пострадавший жив. Свидетелей падения нет, установить все обстоятельства предстоит следствию», — сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. По данным URA.RU, мужчина был в состоянии опьянения. Челябинец пришел домой к отцу, но того в квартире не оказалось. Тогда пострадавший вышел на балкон. У него закружилась голова, и он полетел вниз с пятого этажа. К месту прибыли бригада скорой помощи, полиция, дежурные отряда ПСС. Медики оказали челябинцу первую помощь, после спасатели эвакуировали его к карете СМП. Пострадавший выжил и сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...