Познер рассказал, что мало знал Сванидзе, но уважал его

Российский телеведущий Владимир Познер выразил глубокое сожаление по поводу смерти журналиста Николая Сванидзе. В беседе российскому изданию телеведущий подчеркнул его исключительную порядочность.
«Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел <…> это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях », — цитирует 360.ru слова Познера. Он добавил, что глубоко уважал Сванидзе за эти качества.
Ранее сообщалось, что Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Последние месяцы жизни журналист провел в изоляции, общаясь с близкими лишь через сообщения.
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