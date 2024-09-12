Происшествия Познер рассказал, что мало знал Сванидзе, но уважал его 12 сентября 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Владимир Познер уважительно отзывался о Николае Сванидзе Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский телеведущий Владимир Познер выразил глубокое сожаление по поводу смерти журналиста Николая Сванидзе. В беседе российскому изданию телеведущий подчеркнул его исключительную порядочность. «Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел <…> это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях », — цитирует 360.ru слова Познера. Он добавил, что глубоко уважал Сванидзе за эти качества. Новость по теме Критика СВО, борьба с болезнью и «изгнание» из СПЧ: умер известный журналист Сванидзе Ранее сообщалось, что Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Последние месяцы жизни журналист провел в изоляции, общаясь с близкими лишь через сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский телеведущий Владимир Познер выразил глубокое сожаление по поводу смерти журналиста Николая Сванидзе. В беседе российскому изданию телеведущий подчеркнул его исключительную порядочность. «Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел <…> это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях », — цитирует 360.ru слова Познера. Он добавил, что глубоко уважал Сванидзе за эти качества. Ранее сообщалось, что Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Последние месяцы жизни журналист провел в изоляции, общаясь с близкими лишь через сообщения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям