Познер рассказал, что мало знал Сванидзе, но уважал его

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, познер владимир
Владимир Познер уважительно отзывался о Николае Сванидзе Фото:

Российский телеведущий Владимир Познер выразил глубокое сожаление по поводу смерти журналиста Николая Сванидзе. В беседе российскому изданию телеведущий подчеркнул его исключительную порядочность.

«Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел <…> это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях », — цитирует 360.ru слова Познера. Он добавил, что глубоко уважал Сванидзе за эти качества.

Новость по теме
Критика СВО, борьба с болезнью и «изгнание» из СПЧ: умер известный журналист Сванидзе

Ранее сообщалось, что Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Последние месяцы жизни журналист провел в изоляции, общаясь с близкими лишь через сообщения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский телеведущий Владимир Познер выразил глубокое сожаление по поводу смерти журналиста Николая Сванидзе. В беседе российскому изданию телеведущий подчеркнул его исключительную порядочность. «Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел <…> это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях », — цитирует 360.ru слова Познера. Он добавил, что глубоко уважал Сванидзе за эти качества. Ранее сообщалось, что Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет из-за острой сердечной недостаточности. Последние месяцы жизни журналист провел в изоляции, общаясь с близкими лишь через сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...