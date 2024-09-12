Происшествия Сванидзе пытались реанимировать около часа Shot: незадолго до смерти Сванидзе стало плохо 12 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Предварительной причиной смерти Николая Сванидзе указана сердечная недостаточность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскому журналисту Николаю Сванидзе незадолго до смерти стало плохо. Источники telegram-каналов сообщили, что скорая помощь около часа пыталась его реанимировать. «Скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукино в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны», — написали в материале Life.ru . Новость по теме Критика СВО, борьба с болезнью и «изгнание» из СПЧ: умер известный журналист Сванидзе Ранее было уточнялось, что Сванидзе умер на 70 году жизни. Предварительно в результате острой сердечной недостаточности. В последние месяцы он проходил реабилитацию после тяжелой болезни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российскому журналисту Николаю Сванидзе незадолго до смерти стало плохо. Источники telegram-каналов сообщили, что скорая помощь около часа пыталась его реанимировать. «Скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукино в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны», — написали в материале Life.ru. Ранее было уточнялось, что Сванидзе умер на 70 году жизни. Предварительно в результате острой сердечной недостаточности. В последние месяцы он проходил реабилитацию после тяжелой болезни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям