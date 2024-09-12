Сванидзе пытались реанимировать около часа

Российскому журналисту Николаю Сванидзе незадолго до смерти стало плохо. Источники telegram-каналов сообщили, что скорая помощь около часа пыталась его реанимировать.
«Скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукино в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны», — написали в материале
Ранее было уточнялось, что Сванидзе умер на 70 году жизни. Предварительно в результате острой сердечной недостаточности. В последние месяцы он проходил реабилитацию после тяжелой болезни.
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