Сванидзе пытались реанимировать около часа

Shot: незадолго до смерти Сванидзе стало плохо
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Гражданская панихида по Антону Носику в Доме литераторов. Москва, сванидзе николай
Предварительной причиной смерти Николая Сванидзе указана сердечная недостаточность Фото:

Российскому журналисту Николаю Сванидзе незадолго до смерти стало плохо. Источники telegram-каналов сообщили, что скорая помощь около часа пыталась его реанимировать.

«Скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукино в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны», — написали в материале Life.ru.

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Ранее было уточнялось, что Сванидзе умер на 70 году жизни. Предварительно в результате острой сердечной недостаточности. В последние месяцы он проходил реабилитацию после тяжелой болезни.

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Российскому журналисту Николаю Сванидзе незадолго до смерти стало плохо. Источники telegram-каналов сообщили, что скорая помощь около часа пыталась его реанимировать. «Скорая приехала к нему домой в столичном районе Щукино в районе одиннадцати вечера. Сначала он был в сознании, но состояние быстро ухудшалось, медики начали его откачивать, но, к сожалению, оказались бессильны», — написали в материале Life.ru. Ранее было уточнялось, что Сванидзе умер на 70 году жизни. Предварительно в результате острой сердечной недостаточности. В последние месяцы он проходил реабилитацию после тяжелой болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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