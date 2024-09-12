В Челябинске на остановке загорелся микроавтобус. Видео

12 сентября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на пересечении улиц Танкистов и Кулибина 12 сентября загорелся микроавтобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Кадрами происшествия поделились очевидцы. «На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС. Как сообщили очевидцы, микроавтобус загорелся у остановки на улице Танкистов. Причины устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении улиц Танкистов и Кулибина 12 сентября загорелся микроавтобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Кадрами происшествия поделились очевидцы. «На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС. Как сообщили очевидцы, микроавтобус загорелся у остановки на улице Танкистов. Причины устанавливаются.