В Челябинске на остановке загорелся микроавтобус. Видео

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На месте работают сотрудники МЧС (архивное фото) Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Танкистов и Кулибина 12 сентября загорелся микроавтобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Кадрами происшествия поделились очевидцы.

«На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщили очевидцы, микроавтобус загорелся у остановки на улице Танкистов. Причины устанавливаются.

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В Челябинске на пересечении улиц Танкистов и Кулибина 12 сентября загорелся микроавтобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Кадрами происшествия поделились очевидцы. «На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС. Как сообщили очевидцы, микроавтобус загорелся у остановки на улице Танкистов. Причины устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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