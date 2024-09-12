На месте работают сотрудники МЧС (архивное фото)
В Челябинске на пересечении улиц Танкистов и Кулибина 12 сентября загорелся микроавтобус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Кадрами происшествия поделились очевидцы.
«На месте работают две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС.
Как сообщили очевидцы, микроавтобус загорелся у остановки на улице Танкистов. Причины устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!