В Индонезии начали искать пропавшую россиянку

12 сентября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Индонезийские спасатели начали операцию по поиску пропавшей москвички Александры Мордовиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индонезийские спасатели начали операцию по поиску пропавшей москвички Александры Мордовиной на острове Ломбок, к поисковым мероприятиям присоединились россияне с дронами. Об этом сообщил Дви Пангесту, глава 1-го участка Национального парка вулкана Ринджани. «Вулкан Ринджани — лишь одно из потенциальных мест, где может находиться девушка. Мы определили четыре потенциально опасных места и сосредоточимся на них в эти четыре дня поисковых мероприятий», — сообщил РИА Новости Дви Пангесту. Он отметил, что к поискам присоединились россияне, использующие дроны для изучения труднодоступных районов. Пангесту выразил удивление поведением пропавшей, указав на странности, такие как частичный уход багажа из отеля и оставленный скутер с шлемом, что нехарактерно для коротких походов. Портреты Александры Мордовиной размещены на всех точках доступа к вулкану, но пока информация о ее местонахождении не поступала. Ранее сообщалось, что 44-летняя россиянка Александра пропала во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани в Индонезии. Женщина планировала вернуться на родину в сентябре, но перед этим отправилась на остров Ломбок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индонезийские спасатели начали операцию по поиску пропавшей москвички Александры Мордовиной на острове Ломбок, к поисковым мероприятиям присоединились россияне с дронами. Об этом сообщил Дви Пангесту, глава 1-го участка Национального парка вулкана Ринджани. «Вулкан Ринджани — лишь одно из потенциальных мест, где может находиться девушка. Мы определили четыре потенциально опасных места и сосредоточимся на них в эти четыре дня поисковых мероприятий», — сообщил РИА Новости Дви Пангесту. Он отметил, что к поискам присоединились россияне, использующие дроны для изучения труднодоступных районов. Пангесту выразил удивление поведением пропавшей, указав на странности, такие как частичный уход багажа из отеля и оставленный скутер с шлемом, что нехарактерно для коротких походов. Портреты Александры Мордовиной размещены на всех точках доступа к вулкану, но пока информация о ее местонахождении не поступала. Ранее сообщалось, что 44-летняя россиянка Александра пропала во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани в Индонезии. Женщина планировала вернуться на родину в сентябре, но перед этим отправилась на остров Ломбок.