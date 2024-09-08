В Индонезии пропала россиянка во время восхождения на вулкан

08 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Александра отправилась на вулкан в Индонезии в одиночку и пропала (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани в Индонезии пропала 44-летняя россиянка Александра, которая проживает на Бали. Женщина планировала вернуться на родину в сентябре, но перед этим отправилась на остров Ломбок, где и пропала. «Россиянка пропала в Индонезии во время восхождения на вулкан Ринджани. По данным „Базы“, 44-летняя Александра живет на Бали с 2022 года. В середине сентября она планировала возвращаться в Москву, однако в конце августа девушка отправилась с Бали на остров Ломбок на несколько дней», — пишет telegram-канал Baza. Родственники Александры звонили ей 29 августа, в ее день рождения. Тогда женщина сказала, что у нее плохая связь, и обещала перезвонить через несколько дней. С этого момента ее телефон недоступен. Байк Александры все еще стоит на территории заповедника, где находится вулкан. По одной из версий, женщину могла арестовать полиция, так как восхождение на Ломбок без местного гида запрещено. На данный момент в консульство России в Индонезии с просьбой помочь найти Александру обратился правозащитник Константин Ерохин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани в Индонезии пропала 44-летняя россиянка Александра, которая проживает на Бали. Женщина планировала вернуться на родину в сентябре, но перед этим отправилась на остров Ломбок, где и пропала. «Россиянка пропала в Индонезии во время восхождения на вулкан Ринджани. По данным „Базы“, 44-летняя Александра живет на Бали с 2022 года. В середине сентября она планировала возвращаться в Москву, однако в конце августа девушка отправилась с Бали на остров Ломбок на несколько дней», — пишет telegram-канал Baza. Родственники Александры звонили ей 29 августа, в ее день рождения. Тогда женщина сказала, что у нее плохая связь, и обещала перезвонить через несколько дней. С этого момента ее телефон недоступен. Байк Александры все еще стоит на территории заповедника, где находится вулкан. По одной из версий, женщину могла арестовать полиция, так как восхождение на Ломбок без местного гида запрещено. На данный момент в консульство России в Индонезии с просьбой помочь найти Александру обратился правозащитник Константин Ерохин.