Зарплаты челябинских аграриев достигли 103 тысяч рублей

Со средней зарплатой в 103,9 тысячи рублей аграрный сектор в Челябинской области стал лидером по доходам. Как 13 сентября URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, за год заработки в отрасли выросли на 58%.
«Профобласть сельского хозяйства вошла в топ-5 по увеличению предлагаемых зарплат. За год доходы сотрудников увеличились на 58% и достигли 103,9 тысячи рублей», — отметили в пресс-службе HeadHunter.
Аналитики HeadHunter проанализировали данные рынка труда и выявили динамику роста доходов сотрудников. Выяснилось, что на первых местах рейтинга расположились сферы добычи сырья (прирост составил 59% до 100,6 тысячи рублей), транспорта и логистики (плюс 49% до 82,6 тысячи). Больше стали получать рабочие, юристы и строители.
В то время как некоторые сферы, такие как «Информационные технологии» и «Розничная торговля», показали гораздо более скромный рост зарплат. Доходы информационщиков прибавили всего 19% до 58,3 тысячи рублей, продавцов — 26%. Зарплата последних в итоге составила 43 тысячи. Доходы специалистов по страхованию снизились на 1% до 45 тысяч рублей в месяц.
В августе и начале сентября высший и средний управленческий персонал мог рассчитывать на самые высокие заработки. Средний доход у данной категории работников достиг 108,4 тысячи рублей. Также много получали сотрудники сфер инвестиций (93,46 тысячи рублей) и автобизнеса (89 тысяч рублей).
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