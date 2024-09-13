Освещение терактов и эмоциональные срывы: кто такая Ирада Зейналова, которую повысил Путин

Ирада Зейналова заявила, что завершает карьеру журналиста

13 сентября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Ирада Зейналова назначена Путиным на должность посла в Республике Маврикий Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Президент России Владимир Путин 13 сентября подписал указ о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом Республики Маврикий. После она заявила о завершении журналистской карьеры, уточнив, что 15 сентября будет ее последний эфир. Карьерный путь, биография и веселый моменты из ее жизни — в материале URA.RU. Биография Ирада Зейналова родилась в 1972 году в Москве в семье с русско-азербайджанскими корнями. С юности она проявляла активную жизненную позицию, участвуя в общественной деятельности. После окончания школы Ирада поступила в Московский авиационный технический институт, где получила образование инженера-технолога. Однако вскоре ушла в журналистику. Путь в журналистике Зейналова начала свою карьеру в 1997 году, когда ее подруга Ольга Кокорекина предложила ей попробовать себя в роли помощницы редактора на телеканале РТР в программе «Время». Этот шаг стал решающим в ее профессиональной жизни. Она быстро продвинулась по карьерной лестнице, став редактором и переводчиком, а затем и ведущей телепередачи. Своим дебютом на телевидении в 2000 году в программе «Время» Ирада утвердилась как талантливая журналистка, ее способность освещать широкий спектр тем, от политических событий до природных катастроф и спортивных мероприятий, позволила ей занять видное место среди тележурналистов России. Зейналова сыграла значительную роль в развитии новостных программ на российском телевидении, ее участие в создании ньюсрума и работа в качестве ведущей помогли модернизировать подход к подаче новостей, делая их более доступными и интересными для широкой аудитории. Ирада Зейналова во время военно-патриотической акции «Первый в армии!» в Софринской бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД России 26 августа 2007 Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин Работа на Первом канале С 2003 года Ирада Зейналова начала работать на Первом канале, где она продолжила вести крупные информационные передачи. Освещение терактов в московском метро и трагедии в Беслане показали ее умение работать в экстремальных условиях, сохраняя профессионализм и чуткость. Есть в активе Зейналовой и веселые моменты. Видео под названием «Мальчик, иди отсюда», где телеведущая говорит ребенку, попавшему в кадр, «мальчик, иди в жопу», набрало на YouTube несколько миллионов просмотров. Позже журналистка объяснила, что съемки репортажа проходили в 40-градусный мороз, микрофон с железным основанием в руке без варежки и неудачные дубли стали причиной ее срыва, ведь мальчик испортил единственный удавшийся кадр. За свою работу она была удостоена множества наград, включая престижную телевизионную премию ТЭФИ за репортерский цикл «Золотые мгновения Олимпиады» и высокие государственные награды, что подчеркивает вклад в развитие российской журналистики. Возглавление бюро Первого канала в Лондоне и Тель-Авиве позволило Зейналовой расширить свой профессиональный горизонт, давая ей возможность освещать глобальные события из первых рук. Однако ее работа не всегда встречала одобрение: в 2014 году она стала не въездной в Украину из-за своей позиции по событиям на востоке Украины и в Крыму. Лауреаты премии «ТЭФИ — 2006» Олег Янковский и Ирада Зейналова после церемонии награждения Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Переход на НТВ и новые горизонты Переход Ирады Зейналовой на НТВ в конце 2016 года был мотивирован желанием обновления и поиска новых профессиональных вызовов. На НТВ она стала лицом программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», которая быстро завоевала популярность среди зрителей. Программа представляла собой смесь глубоких аналитических материалов и интервью с новаторами мнений, что позволило Зейналовой демонстрировать свои умения в новом формате. В июле 2017 года Зейналова приняла участие в программе «Недетский разговор с Владимиром Путиным», что стало значимым событием в ее карьере. Это участие подчеркнуло ее статус ведущего журналиста, способного участвовать в важных медийных проектах. Летом 2018 года Ирада стала членом жюри международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards. Она была номинирована на премию ТЭФИ в категории «Лучший телеведущий информационно-аналитической итоговой программы». Личная жизнь Ирада встретила своего первого мужа, Алексея Самолетова, на работе, где он также занимался журналистикой. Их совместная жизнь длилась 20 лет, в течение которых они воспитали сына Тимура. Однако в октябре 2015 года она объявила о разводе. После развода в жизни Зейналовой появился Александр Евстигнеев, коллега по цеху, с которым у нее сложились отношения. Они публично демонстрировали свои отношения, и вскоре журналистка подтвердила новости о предстоящей свадьбе. Торжество состоялось в декабре 2016 года, и среди гостей были известные личности российского телевидения. Ирада Зейналова на премьере фильма «Второй акт» режиссера Квентина Дюпье в кинотеатре «Художественный» Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Деятельность Зейналовой сейчас На протяжении последних лет Ирада Зейналова ведет программу «Итоги недели», которая регулярно занимает высокие позиции в рейтингах, опережая проекты конкурентов. Ее умение выбирать актуальные темы и глубоко анализировать события позволяет программе оставаться востребованной среди зрителей. Освещение значимых событий, таких как теракт на Крымском мосту и политические изменения, связанные со спецоперацией России в Украине, подчеркивает ее способность донести сложные темы до аудитории. Ирада Зейналова 13 сентября 2024 года получила новую значимую роль — Владимир Путин назначил ее Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий. Это назначение открывает новую главу в ее карьере, перенося ее опыт из медийной сферы в дипломатическую. Она заявила, что 15 сентября 2024 года завершит карьеру журналиста и выйдет в эфир в последний раз, передает Life.ru . Телеведущая Ирада Зейналова, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус Фото: Алексей Никольский/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 13 сентября подписал указ о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом Республики Маврикий. После она заявила о завершении журналистской карьеры, уточнив, что 15 сентября будет ее последний эфир. Карьерный путь, биография и веселый моменты из ее жизни — в материале URA.RU. Ирада Зейналова родилась в 1972 году в Москве в семье с русско-азербайджанскими корнями. С юности она проявляла активную жизненную позицию, участвуя в общественной деятельности. После окончания школы Ирада поступила в Московский авиационный технический институт, где получила образование инженера-технолога. Однако вскоре ушла в журналистику. Зейналова начала свою карьеру в 1997 году, когда ее подруга Ольга Кокорекина предложила ей попробовать себя в роли помощницы редактора на телеканале РТР в программе «Время». Этот шаг стал решающим в ее профессиональной жизни. Она быстро продвинулась по карьерной лестнице, став редактором и переводчиком, а затем и ведущей телепередачи. Своим дебютом на телевидении в 2000 году в программе «Время» Ирада утвердилась как талантливая журналистка, ее способность освещать широкий спектр тем, от политических событий до природных катастроф и спортивных мероприятий, позволила ей занять видное место среди тележурналистов России. Зейналова сыграла значительную роль в развитии новостных программ на российском телевидении, ее участие в создании ньюсрума и работа в качестве ведущей помогли модернизировать подход к подаче новостей, делая их более доступными и интересными для широкой аудитории. С 2003 года Ирада Зейналова начала работать на Первом канале, где она продолжила вести крупные информационные передачи. Освещение терактов в московском метро и трагедии в Беслане показали ее умение работать в экстремальных условиях, сохраняя профессионализм и чуткость. Есть в активе Зейналовой и веселые моменты. Видео под названием «Мальчик, иди отсюда», где телеведущая говорит ребенку, попавшему в кадр, «мальчик, иди в жопу», набрало на YouTube несколько миллионов просмотров. Позже журналистка объяснила, что съемки репортажа проходили в 40-градусный мороз, микрофон с железным основанием в руке без варежки и неудачные дубли стали причиной ее срыва, ведь мальчик испортил единственный удавшийся кадр. За свою работу она была удостоена множества наград, включая престижную телевизионную премию ТЭФИ за репортерский цикл «Золотые мгновения Олимпиады» и высокие государственные награды, что подчеркивает вклад в развитие российской журналистики. Возглавление бюро Первого канала в Лондоне и Тель-Авиве позволило Зейналовой расширить свой профессиональный горизонт, давая ей возможность освещать глобальные события из первых рук. Однако ее работа не всегда встречала одобрение: в 2014 году она стала не въездной в Украину из-за своей позиции по событиям на востоке Украины и в Крыму. Переход Ирады Зейналовой на НТВ в конце 2016 года был мотивирован желанием обновления и поиска новых профессиональных вызовов. На НТВ она стала лицом программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», которая быстро завоевала популярность среди зрителей. Программа представляла собой смесь глубоких аналитических материалов и интервью с новаторами мнений, что позволило Зейналовой демонстрировать свои умения в новом формате. В июле 2017 года Зейналова приняла участие в программе «Недетский разговор с Владимиром Путиным», что стало значимым событием в ее карьере. Это участие подчеркнуло ее статус ведущего журналиста, способного участвовать в важных медийных проектах. Летом 2018 года Ирада стала членом жюри международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards. Она была номинирована на премию ТЭФИ в категории «Лучший телеведущий информационно-аналитической итоговой программы». Ирада встретила своего первого мужа, Алексея Самолетова, на работе, где он также занимался журналистикой. Их совместная жизнь длилась 20 лет, в течение которых они воспитали сына Тимура. Однако в октябре 2015 года она объявила о разводе. После развода в жизни Зейналовой появился Александр Евстигнеев, коллега по цеху, с которым у нее сложились отношения. Они публично демонстрировали свои отношения, и вскоре журналистка подтвердила новости о предстоящей свадьбе. Торжество состоялось в декабре 2016 года, и среди гостей были известные личности российского телевидения. На протяжении последних лет Ирада Зейналова ведет программу «Итоги недели», которая регулярно занимает высокие позиции в рейтингах, опережая проекты конкурентов. Ее умение выбирать актуальные темы и глубоко анализировать события позволяет программе оставаться востребованной среди зрителей. Освещение значимых событий, таких как теракт на Крымском мосту и политические изменения, связанные со спецоперацией России в Украине, подчеркивает ее способность донести сложные темы до аудитории. Ирада Зейналова 13 сентября 2024 года получила новую значимую роль — Владимир Путин назначил ее Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий. Это назначение открывает новую главу в ее карьере, перенося ее опыт из медийной сферы в дипломатическую. Она заявила, что 15 сентября 2024 года завершит карьеру журналиста и выйдет в эфир в последний раз, передает Life.ru.