Общество Путин дал Ираде Зейналовой новую должность Путин назначил Ираду Зейналову послом Республики Маврикий 13 сентября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + Ирада Зейналова стала послом Республики Маврикий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 сентября. «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в указе президента. Вместе с тем, Путин освободил с этой должности Константина Климовского. Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит новую должность. Он попал в список кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 сентября. «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в указе президента. Вместе с тем, Путин освободил с этой должности Константина Климовского. Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит новую должность. Он попал в список кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям