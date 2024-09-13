Путин дал Ираде Зейналовой новую должность

Путин назначил Ираду Зейналову послом Республики Маврикий
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, зейналова ирада
Ирада Зейналова стала послом Республики Маврикий Фото:

Президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 сентября.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в указе президента. Вместе с тем, Путин освободил с этой должности Константина Климовского.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит новую должность. Он попал в список кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком».

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Президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 13 сентября. «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в указе президента. Вместе с тем, Путин освободил с этой должности Константина Климовского. Ранее стало известно, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит новую должность. Он попал в список кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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