В Петербурге девушка выбила глаз солисту Мариинского театра

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Солист Мариинского театра лишился зрения в результате нападения на него Фото:

В одном из баров Санкт-Петербурга произошло покушение на солиста Мариинского театра. По данным РЕН ТВ, 31-летняя девушка напала на артиста, в результате чего у него сломались очки. Разбившееся стекло попало мужчине в глаз.

«Нападавшая ударила по очкам, которые были на артисте. Разбившееся стекло попало мужчине в глаз», — говорится в сообщении. Мужчине была оказана медицинская помощь. Из-за случившегося инцидента он потерял хрусталик глаза и лишился зрения. Сейчас потерпевший находится дома, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушка уже задержана.

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В одном из баров Санкт-Петербурга произошло покушение на солиста Мариинского театра. По данным РЕН ТВ, 31-летняя девушка напала на артиста, в результате чего у него сломались очки. Разбившееся стекло попало мужчине в глаз. «Нападавшая ударила по очкам, которые были на артисте. Разбившееся стекло попало мужчине в глаз», — говорится в сообщении. Мужчине была оказана медицинская помощь. Из-за случившегося инцидента он потерял хрусталик глаза и лишился зрения. Сейчас потерпевший находится дома, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушка уже задержана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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