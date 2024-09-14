В Петербурге девушка выбила глаз солисту Мариинского театра

В одном из баров Санкт-Петербурга произошло покушение на солиста Мариинского театра. По данным РЕН ТВ, 31-летняя девушка напала на артиста, в результате чего у него сломались очки. Разбившееся стекло попало мужчине в глаз.
«Нападавшая ударила по очкам, которые были на артисте. Разбившееся стекло попало мужчине в глаз», — говорится в сообщении. Мужчине была оказана медицинская помощь. Из-за случившегося инцидента он потерял хрусталик глаза и лишился зрения. Сейчас потерпевший находится дома, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушка уже задержана.
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