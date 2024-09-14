Клиенты жалуются на отмену товаров в личном кабинете Wildberries
У маркетплейса Wildberries наблюдается массовый сбой. Пользователи жалуются на отмену товаров, которые уже были доставлены в пункт выдачи заказов. С некоторых также списываются деньги за возврат.
«Посылки едут обратно на склад, идут штрафы за возврат», — жалуются клиенты в комментариях сервиса Downdetector. Клиенты указывают на массовую отмену товаров, некоторые из которых были уже оплачены. Маркетплейс пытается решить проблему. Сбой длится уже 4 часа.
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