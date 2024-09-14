У Wildberries массовый сбой. Скрин

Клиенты Wildberries жалуются на отмену товаров и списание средств из-за сбоя
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Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, маркетплейс, интернет магазин
Клиенты жалуются на отмену товаров в личном кабинете Wildberries Фото:

У маркетплейса Wildberries наблюдается массовый сбой. Пользователи жалуются на отмену товаров, которые уже были доставлены в пункт выдачи заказов. С некоторых также списываются деньги за возврат.

«Посылки едут обратно на склад, идут штрафы за возврат», — жалуются клиенты в комментариях сервиса Downdetector. Клиенты указывают на массовую отмену товаров, некоторые из которых были уже оплачены. Маркетплейс пытается решить проблему. Сбой длится уже 4 часа.

Сбой в Wildberries 14 сентября: скрин

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У маркетплейса Wildberries наблюдается массовый сбой. Пользователи жалуются на отмену товаров, которые уже были доставлены в пункт выдачи заказов. С некоторых также списываются деньги за возврат. «Посылки едут обратно на склад, идут штрафы за возврат», — жалуются клиенты в комментариях сервиса Downdetector. Клиенты указывают на массовую отмену товаров, некоторые из которых были уже оплачены. Маркетплейс пытается решить проблему. Сбой длится уже 4 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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